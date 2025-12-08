Gigi Becali, patronul lui FCSB, l-a vrut în mai multe rânduri pe Louis Munteanu, atacantul lui CFR Cluj, dar nu s-a concretizat niciodată transferul fotbalistului la FCSB, campioana en-titre a Superligii României.



Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: ”Gata, s-a terminat telenovela”



Întrebat despre vârful de pe ”Constantin Rădulescu”, finanțatorul roș-albaștrilor a explicat că nu-l mai interesează să forțeze mutarea acestuia la Capitală și că s-a încheiat toată ”telenovela”.



Mai mult, Becali a subliniat că Louis Munteanu este fotbalist, dar în același timp trebuie să existe cineva care să-l țină pe linia de plutire.



”Louis Munteanu nu mă mai interesează. Gata, s-a terminat toată telenovela. El trebuie să fie fotbalist, să aibă cineva grijă de el. El fotbalist este, dacă îl ține cineva să ajungă la o convenție, îi aduce un însoțitor. Dar să doarme acolo, cu el, să stea lângă el în tot ce face”, a spus Gigi Becali la Gala Fanatik.



Tatăl lui Louis Munteanu intervine în scandalul momentului de la CFR Cluj: ”De la 9 ani e plecat de acasă. E foarte afectat”



Fotbalistul nu s-a bucurat la golul marcat în Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-1, asta după ce răbufnise după remiza 2-2 cu Metaloglobus din Cupa României, spunând că în iarnă nu e sigur dacă va mai rămâne la echipa din Ardeal.



Situația lui Louis Munteanu la CFR Cluj pare cât se poate de încordată, mai ales că nu a fost nici prezent la flash-interviu după duelul cu Universitatea Craiova din Bănie.



