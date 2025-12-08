Dacă cineva ar fi zis, la începutul sezonului, că atunci când se vor fi jucat 18 etape din actualul campionat, FC Botoșani, o formație de play-out, va fi în fruntea clasamentului, acel om ar fi fost considerat un nebun!

Admirabila echipă pregătită de Leo Grozavu a depășit însă toate așteptările și acum stă în coasta liderului. Iar asta pe deplin meritat! Ce-i drept, în ultimele săptămâni, moldovenii sunt în pierdere turație, cu o singură victorie în șase meciuri oficiale. Până să vină această cădere însă, FC Botoșani a practicat un fotbal de calitate și, firește, a adunat punctele care au propulsat-o în fruntea ierarhiei Superligii.

FC Botoșani – Rapid, LIVE TEXT, de la ora 20:30

Pentru formația moldavă vine, diseară, un test extrem de dificil. Din mai multe motive! Pe teren propriu, FC Botoșani va primi vizita liderului Rapid. Echipa antrenată de Costel Gâlcă (foto) a fost cam vulnerabilă, la rândul ei, în ultima perioadă. Pentru că a fost învinsă, atât de FC Argeș în cupă, cât și de CFR, în campionat.

Această partidă ne va arăta dacă ascensiunea echipei lui Leo Grozavu a fost un simplu foc de paie sau nu. Pentru că, după criza de rezultate din ultimele săptămâni – o victorie, trei egaluri, două înfrângeri -, partida cu Rapid ori va readuce FC Botoșani pe drumul cel bun, ori va reconfirma intrarea ei pe o pantă descendentă.

De remarcat că, în caz de victorie, FC Botoșani va trece pe primul loc al Superligii, după etapa a 19-!

FC Botoșani – Rapid va fi LIVETEXT pe Sport.ro, de la ora 20:30!

