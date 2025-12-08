O femeie din Coreea de Sud, care îi cerea bani căpitanului echipei naţionale de fotbal, Heung-min Son, pretinzând că ar fi însărcinată cu copilul său, a fost condamnată, luni, la patru ani de închisoare pentru extorcare.

Femeia, în vârstă de 20 şi ceva de ani, al cărei nume de familie este Yang, fusese pusă sub acuzare în cursul anului pentru că a ameninţat că va face public faptul că este însărcinată cu copilul lui Son. Ea a primit 300 de milioane de woni (n.r. - 205.000 de dolari) pentru tăcerea sa, după ce încercase să mai obţină 70 de milioane de woni.

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost pus şi el sub acuzare pentru că a conspirat cu Yang.

Tribunalul Districtual Central din Seul a condamnat-o pe Yang la patru ani de închisoare, iar pe complicele său la doi ani de închisoare, potrivit Agerpres.

Pârâţii s-au folosit de faima lui Son şi de ''vulnerabilitatea'' sa pentru acest tip de infracţiune, provocându-i o angoasă mentală, a arătat tribunalul în sentinţa sa. Yang nu a confirmat identitatea tatălui copilului cu care era însărcinată, a precizat tribunalul.

Agenţia care reprezintă interesele lui Son, fost coleg cu Drăgușin la Tottenham, acum legitimat la Los Angeles FC, a precizat, anterior, că atacantul sud-coreean a cunoscut-o pe Yang, dar a primit o cerere de bani din materiale fabricate.

