Deși „cormoranii” traversează o perioadă agitată în Premier League, clasându-se sub așteptări și tensiuni în vestiar, Chivu a ținut să sublinieze că englezii rămân periculoși, în ciuda tuturor problemelor.



„Liverpool nu înseamnă doar Salah. E adevărat, Salah e un fenomen prin tot ce a oferit fotbalului, dar adversarii noștri au multe alte resurse care ne pot pune în dificultate. Au în ADN un spirit de grup care i-a făcut învingători de-a lungul istoriei, chiar dacă au avut și urcușuri și coborâșuri. Știam Liverpool-ul lui Klopp și îl știu și pe cel al lui Slot", a transmis Chivu la conferința de presă de la Appiano Gentile.



Antrenorul român caută o victorie de prestigiu care să apropie Interul de calificarea directă în optimile Champions League și să șteargă definitiv amintirea finalei pierdute la Munchen.



„Joc eu pe bandă!”



Chivu are bătăi de cap în alcătuirea defensivei. Manuel Akanji a devenit indisponibil din cauza unei gripe, o pierdere grea având în vedere experiența elvețianului în fotbalul englez. În plus, Denzel Dumfries este în continuare nerefăcut și se pregătește separat.



Întrebat de jurnaliștii italieni cine va acoperi flancul drept în absența olandezului, Chivu a oferit momentul conferinței, stârnind zâmbete în sală.



"Denzel lucrează în sală, dar nu știu când îl vom avea înapoi. Contra lui Liverpool nu e nicio problemă, joc eu pe bandă!", a mai spus Chivu.



Dincolo de glumă, soluția tactică pregătită de român pare să fie Carlos Augusto. Deși stângaci, brazilianul a dat randament și a marcat în etapa trecută cu Como, plecând tocmai din banda dreaptă. În centrul apărării, Francesco Acerbi rămâne un stâlp de bază, în timp ce Yann Bisseck este pregătit să intre dacă va fi nevoie.

