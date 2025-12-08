Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: Îngrijorător, o boală misterioasă
Dan Petrescu (57 de ani) traversează o perioadă destul de dificilă din cauza problemelor de sănătate, însă ultimele vești legate de fostul mare internațional sunt ceva mai bune.

Dan PetrescuChelseaAnglia
Petrescu a luat o pauză de la antrenorat în august, când a demisionat de la CFR Cluj în urma rușinosului eșec din Conference League contra lui Hacken, scor 2-7. "Bursucul" a transmis că are probleme de sănătate și că vrea să ia o pauză până la finalul sezonului pentru a se trata.

The Sun scrie despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Starea de sănătate lui Dan Petrescu i-a îngrijorat și pe jurnaliștii din Anglia, țară în care fostul fundaș și-a petrecut o mare parte din carieră, la Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford și Southampton. "Legenda lui Chelsea, Dan Petrescu, stârnește îngrijorări după ce a slăbit 30 de kilograme din cauza unei boli misterioase", a titrat tabloidul The Sun.

Britanicii au preluat declarațiile oferite în ultimele săptămâni de doi dintre apropiații antrenorului, Ioan Becali și Cristi Balaj.

"Petrescu a plecat de la CFR Cluj în august, iar de atunci a rămas o prezență discretă. Cele trei fete ale fostului fundaș s-au întors în România din străinătate pentru a fi alături de el. Se zvonește că Petrescu ar fi devenit de nerecunoscut după ce ar fi pierdut 30 de kilograme", a mai scris The Sun.

Dan Petrescu a strâns peste 200 de meciuri în tricoul lui Chelsea, în perioada 1995-2000. Alături de londonezi, fostul fundaș dreapta a cucerit o Supercupă a Europei, Cupa Cupelor, două Cupe ale Angliei și o Cupă a Ligii Angliei.

VIDEO Dan Petrescu, gol în Newcastle - Chelsea 0-1 (Premier League, sezonul 1998/1999)

Crisit Balaj „Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară”

Cristi Balaj, fostul președinte al CFR-ului, a oferit cele mai noi detalii despre starea de sănătate a tehnicianului și a transmis că evoluția este una favorabilă. 

Balaj a spus că tratamentul decurge conform așteptărilor, iar Dan Petrescu face pași clari spre însănătoșire. Antrenorul este la curent cu tot ce se întâmplă în fotbal și își dorește să revină cât mai repede pe teren.

”Este spre bine… Dan face pași spre însănătoșire, starea lui evoluează în bine. Își dorește să revină la antrenamente, este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. Fetele lui au venit în țară și i-au fost alături”, a declarat Balaj, informează cancan.ro.

Dan Petrescu are două fiice din prima căsătorie, Rebecca și Beatrice Chelsea, și o fiică din actuala căsătorie, Jennifer.

ACUM: UTA - Petrolul Ploiești 0-0 | Meci tare în Superliga
Ilie Dumitrescu laudă o echipă din Superliga: ”Parcurs spectaculos”
„Tricolorii” au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026
„Oracolul din Bălcești” le dă speranțe campionilor: "Cred că intră în play-off!" Avertisment dur pentru CFR Cluj
Un nou trofeu câștigat de Mihaela Cambei: „Mă pregătesc pentru Los Angeles 2026!”
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare

Conducerea lui Liverpool a ales între Mo Salah și Arne Slot, după interviul exploziv al egipteanului

Ionuț Andrei Radu față în față cu Mbappe și Vinicius! Românul, omul meciului în ȘOCUL Real Madrid - Celta Vigo de pe ”Bernabeu”

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant în Coreea de Sud

Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”

România – Elveția 36-24: fetele au încheiat Mondialul cu cea mai bună clasare din ultimii 8 ani!



Ilie Dumitrescu laudă o echipă din Superliga: ”Parcurs spectaculos”
„Oracolul din Bălcești” le dă speranțe campionilor: "Cred că intră în play-off!" Avertisment dur pentru CFR Cluj
„Tricolorii” au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026
ACUM: UTA - Petrolul Ploiești 0-0 | Meci tare în Superliga
Mutu își anunță revenirea: "Ceva ce n-a mai fost până acum!
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Luis de la Fuente și secretul succesului Spaniei la EURO 2024: "Altfel nu se putea"
stirileprotv Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Vreme neobișnuit de caldă până înainte de Crăciun. ANM anunță prognoza pentru următoarele două săptămâni

stirileprotv O țară a încasat o sumă record de la vârstnicii fără moștenitori. Cum se explică fenomenul

