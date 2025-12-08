Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"

Petrescu a luat o pauză de la antrenorat în august, când a demisionat de la CFR Cluj în urma rușinosului eșec din Conference League contra lui Hacken, scor 2-7. "Bursucul" a transmis că are probleme de sănătate și că vrea să ia o pauză până la finalul sezonului pentru a se trata.

The Sun scrie despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu



Starea de sănătate lui Dan Petrescu i-a îngrijorat și pe jurnaliștii din Anglia, țară în care fostul fundaș și-a petrecut o mare parte din carieră, la Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford și Southampton. "Legenda lui Chelsea, Dan Petrescu, stârnește îngrijorări după ce a slăbit 30 de kilograme din cauza unei boli misterioase", a titrat tabloidul The Sun.



Britanicii au preluat declarațiile oferite în ultimele săptămâni de doi dintre apropiații antrenorului, Ioan Becali și Cristi Balaj.



"Petrescu a plecat de la CFR Cluj în august, iar de atunci a rămas o prezență discretă. Cele trei fete ale fostului fundaș s-au întors în România din străinătate pentru a fi alături de el. Se zvonește că Petrescu ar fi devenit de nerecunoscut după ce ar fi pierdut 30 de kilograme", a mai scris The Sun.



Dan Petrescu a strâns peste 200 de meciuri în tricoul lui Chelsea, în perioada 1995-2000. Alături de londonezi, fostul fundaș dreapta a cucerit o Supercupă a Europei, Cupa Cupelor, două Cupe ale Angliei și o Cupă a Ligii Angliei.

VIDEO Dan Petrescu, gol în Newcastle - Chelsea 0-1 (Premier League, sezonul 1998/1999)

