Cele două echipe s-au întâlnit pe ”Toumba” în derby-ul orașului Salonic. La capătul celor 90 de minute, PAOK a înregistrat toate cele trei puncte în etapa cu numărul 13 din Superliga Greciei.



Taison (minutul 28) și Georgios Giakoumakis (minutul 45+6, minutul 48) și-au trecut numele pe tabela de marcaj în dreptul lui PAOK, în timp ce Fredrik Jensen (minutul 45) a făcut-o pentru Aris.



Răzvan Lucescu surprinde după ce PAOK și-a distrus rivala în campionat: ”Rezultat nedrept”



După meci, Răzvan Lucescu a sugerat că elevii săi trebuiau să termine meciul cu Aris la o diferență mult mai mare de goluri, având în vedere numeroasele oportunități irosite de jucători.



Totuși, antrenorul lui PAOK a explicat că e mulțumit de cum s-au descurcat fotbaliștii săi și a evidențiat că aceștia au făcut un meci bun contra rivalei din Salonic.



”Nu sunt multe de spus. A fost un meci de top din partea jucătorilor noștri. Au depus un efort extraordinar. Rezultatul este nedrept pentru noi, diferența ar fi trebuit să fie mult mai mare.

Apreciez mentalitatea și spiritul de luptă al fotbaliștilor noștri, alergarea și munca lor de la primul până la ultimul fluier, cu aceeași determinare.



Nu m-a îngrijorat, am considerat că este păcat, pentru că îi călcaserăm pe adversari, ne creaserăm ocazii și dintr-o finalizare s-a ajuns la un 1-1 nedrept. Reacția jucătorilor noștri a fost minunată, cu aceeași voință și încredere. A fost un meci de top al echipei.



Aceste victorii dau încredere echipei. Este foarte important pentru toată echipa”, a spus Lucescu, potrivit sport24.gr.

