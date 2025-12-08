Coubiș, fotbalist născut în Italia din părinți români, și-a petrecut cea mai mare parte a junioratului în academia lui AC Milan, iar la echipa Primavera a fost inclusiv căpitan. În cantonamentul din această vară a fost inclus în lotul echipei de seniori a rossonerrilor, iar la finalul lunii august a fost împrumutat la Sampdoria, în Serie B.

Andrei Coubiș, zero minute la Sampdoria. Italienii anunță că fundașul va pleca în ianuarie



Înainte de interesul celor de la Sampdoria, Coubiș a fost ofertat și de Dinamo. Deși formația bucureșteană se înțelese cu AC Milan, fotbalistul a refuzat să semneze cu o echipă din România, după cum spunea Andrei Nicolescu.



Coubiș, care a jucat într-un meci pentru România U21, iar ulterior a refuzat să mai joace sub tricolor, are acum parte de o experiență nefastă la Sampdoria. De la finalul lunii august și până acum nu a prins niciun minut la echipa din Serie B!



După o mulțime de meciuri în care a fost rezervă neutilizată, Coubiș nici măcar nu a mai fost inclus de antrenorul Angelo Gregucci în lotul Sampdoriei la ultimele două jocuri din Serie B, 0-1 contra celor de la Spezia și 3-2 împotriva lui Carrarese.



Luni, presa italiană scrie că Sampdoria intenționează să se despartă în ianuarie de Coubiș. "Achiziția lui ar fi trebuit să întărească apărarea Sampdoriei, dar se pare că va pleca în ianuarie. Nu a apărut pe teren nici măcar în cele mai critice perioade, când antrenorul a preferat să îl reprofileze pe Oliver Abildgaard, care nu e fundaș central", a scris Clubdoria46.

Sampdoria traversează un sezon foarte slab în Serie B și se află pe loc retrogradabil, 18, cu doar 13 puncte acumulate în primele 15 etape.

