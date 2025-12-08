Patronul campioanei consideră că anul acesta a fost unul reușit, dacă ne raportăm la actuala sa filozofie despre fotbal: totul se reduce la bani.

Latifundiarul din Pipera susține că fotbalul românesc trăiește abia acum adevărata sa perioadă de glorie, argumentând prin sumele amețitoare vehiculate pe piața transferurilor. Becali a explicat că un an în care încasezi între 15 și 20 de milioane de euro nu poate fi catalogat drept unul slab, indiferent de sincopele din campionat, unde echipa a avut o a doua jumătate de an sub așteptări.

"Ce vremuri bune erau alea cu Borcea?"

Finanțatorul roș-albaștrilor a ținut să demonteze mitul "epocii de aur" a patronilor din Liga 1 de acum 15 ani, lansând o nouă ironie la adresa finului Cristi Borcea.

"Nu a fost un an extraordinar, dar a fost foarte bun. Dacă luăm și banii de pe Coman, că totul se rezumă la bani, noi trebuie să vorbim de bani, când câștigi bani înseamnă că e bine. Am luat vreo 15-20 de milioane, nu știu. Nu am făcut socoteala. Poate mai luăm. Dacă iei 15-20 de milioane, atunci e un an foarte bun.

Vremurile bune sunt acum, pentru că vremurile bune… vorbim tot de bani. Stai să vezi, ce bine era… Noi la ora asta vorbim de milioane, de zeci de milioane. Vorbim de jucători de 4 milioane de euro, pe care să îl cumpere un club românesc. La vremea aia vorbeam de 3000, 5000. Noi vorbim de un jucător care a câștigat un milion de euro într-un an. Dacă noi am ajuns la momentul ăsta, astea sunt vremurile bune. Și vor fi și mai bune. Ce vremuri bune erau alea? Eu le-am făcut bune că m-am dus în Liga Campionilor. Astfel ce vremuri bune erau? Ce au făcut ei? Asta ca să îl atac pe finul Borcea, că niciodată nu a particiat. Marele vis tot Liga Campionilor. Adică bani", a spus Gigi Becali la Gala Fanatik.

FCSB încheie astfel un an 2025 paradoxal, în care a atins optimile Europa League la început de an și a cucerit titlul în Superliga, dar pe care îl termină cu mari bătăi de cap atât în campionat, cât și în Europa.

