Oltenii se află pe locul 4 în clasament cu 35 de puncte. În 19 etape, echipa pregătită de Filipe Coelho a bifat nouă victorii, șapte remize și trei eșecuri.



În ultima rundă din sezonul regulat, Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj, scor 1-1, și a irosit șansa de a se apropia, cel puțin temporar, la două lungimi de liderul Rapid.



Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: ”Are lot bun, ar trebui să iasă campioană”



Dumitru Dragomir consideră însă că Universitatea Craiova ar trebui să iasă campioană, având în vedere valoarea lotului pe care formația din Bănie o are.



În fapt, ”Oracolul din Bălcești” a lăudat-o pe Craiova prin munca depusă de Mirel Rădoi, care a părăsit recent trupa de pe ”Ion Oblemenco”. Fostul șef LPF nu l-a uitat nici pe Sorin Cârțu.



”Craiova are un lot bun, datorită lui Rădoi și Cârțu. Are un lot bun. Normal, după valoarea lotului, ar trebui să iasă campioană”, a spus Dragomir la Gala Fanatik.



Ce urmează pentru Craiova



Pentru Universitatea Craiova urmează partida cu Sparta Praga în etapa cu numărul 5 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League de joi seară, de la ora 19:45.

