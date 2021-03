Cine este Florin Iacob, portarul convocat in premiera la echipa nationala dupa ce Ionut Radu a primit interdictia de a pleca din Italia

Florin Iacob este al treilea portar din lotul lui Mirel Radoi.

Goalkeeper-ul celor de la UTA Arad era pe lista rezervelor selectionerului, insa a fost chemat deja la echipa nationala dupa ce Ionut Radu a primit interdictia de a pleca din Italia de la autoritatile sanitare din Milano.

Florin Iacob, in varsta de 27 de ani, este la prima convocare la nationala. Cariera brasoveanului s-a derulat cu precadere in ligile inferioare din Romania. Goalkeeper-ul a trecut pe la FC Brasov, Tarlungeni, Concordia Chiajna, ASA Tg. Mures, Sportul Snagov si Metaloglobus.

Ulterior, la inceputul sezonului 2019/20, Iacob s-a transferat la UTA Arad, cu care a promovat in vara lui 2020 in Liga 1. In acest sezon, portarul a adunat 20 de aparitii, incasand 28 de goluri.

In 7 meciuri, Florin Iacob, care are o cota de piata de 350.000 de euro, a reusit sa mentina poarta intacta.