Cicaldau a raspuns intrebarilor adresate de suporterii Romaniei! Ce fosti fotbalisti ar aduce pentru a ajuta echipa nationala si cum crede ca poate fi oprit de adversari

Alexandru Cicaldau a fost convocat de Mirel Radoi pentru meciurile cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia.

Mijlocasul Universitatii Craiova a acceptat sa raspunda la 10 intrebari adresate de fanii echipei nationale intr-un video postat pe contul de YouTube al Federatiei Romane de Fotbal, FRF TV.

Cicaldau a dezvaluit ce l-a determinat sa se apuce de fotbal, dar si faptul ca nu a fost indrumat de nimeni pe acest drum, ci a ales singur sa practice acest sport.

"In primul rand placerea m-a determinat, bateam mingea in curte de cand eram mic si apoi usor-usor am inceput sa merg la o echipa de club si apoi tot asa am continuat. In primul rand placerea m-a condus sa fac acest lucru. Nu m-a indrumat nimeni. Eu le-am spus parintilor ca as vrea sa merg acolo, iar dupa aceea am fost sustinut de ei", a spus Cicaldau.

De asemenea, fotbalistul de 23 de ani a dezvaluit ca cea mai frumoasa amintire legata de fotbal din copilaria sa este reprezentata de castigarea primului titlu de juniori la Academia Hagi si ca cea mai importanta lectie pe care a invatat-o din fotbal este aceea de a fi altruist.

In continuare Cicaldau a spus ca cea mai frumoasa atmosfera pe care a trait-o pe un stadion de fotbal a fost la un meci dintre Universitatea Craiova si Dinamo pe stadionul Ion Oblemenco si ca, daca ar putea, i-ar aduce pe Gica Hagi, Ilie Balaci si Gica Popescu pentru a ajuta echipa nationala.

Fotbalistul Craiovei e explicat ce face atunci cand are o zi mai proasta pe teren, dar si cum considera ca ar putea fi oprit de catre adversari.

Nationala Romaniei debuteaza in preliminariile pentru Campionatul Mondial cu Macedonia de Nord joi, 25 martie, de la 21:45. Meciul va fi transmis LIVE pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.