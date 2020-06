Toata lumea sa TACA! Pintilii, interzis de FCSB sa vorbeasca inaintea derby-ului! Ce s-a intamplat inaintea interviului

Dinamo si FCSB se intalnesc in mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei, in aceasta seara, de la 20:00.

Cele doua cluburi se intalnesc in dubla-mansa in semifinalele Cupei Romaniei. FCSB nu a reusit sa castige niciun meci in fata lui Dinamo in acest sezon.

FCSB trece printr-o perioada neagra in ceea ce priveste componenta lotului, dupa ce mai multi titulari ai lui Vintila s-au accidentat. Antrenorul nu se poate baza nici pe Tanase, Man si Coman, cei mai valorosi jucatori ai ros-albastrilor si va trimite in teren jucatori de la Academie.

Inainte de startul partidei, un episod memorabil s-a petrecut in direct la Digi Sport. Mihai Pintilii trebuia sa intre in direct alaturi de Viorel Grigoroiu si si-a anuntat prezenta la interventia live, insa a abandonat in ultimul moment. Jurnalistul a anuntat in direct ca delegatul FCSB nu este lasat de departamentul de comunicare sa ofere declaratii inaintea meciului.

Din cauza restrictiilor impuse in protocolul pentru reluarea Ligii 1, oficialii FCSB sunt acoperiti in cazul in care refuza sa acorde interviuri.