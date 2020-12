Ajutor pentru play-off! FCSB poate imprumuta 10 jucatori la Clinceni

In aceasta iarna, echipa lui Gigi Becali ar putea renunta sub forma de imprumut la mai multi fotbalisti.

Cu un lot de peste 30 de jucatori, cu un contingent de accidentati pe ultima parte a perioadei de recuperare medicala, cu meciuri in doar doua competitii in prima parte a anului 2021, cu o academie care a inceput sa produca si cu inca cativa fotbalisti ce urmeaza sa fie transferati in aceasta iarna, FCSB vrea sa imprumute mai multi jucatori pentru a le permite sa aiba meciuri in picioare pana la finalul sezonului. Pana acum, de acestia s-ar fi aratat interesate mai multe echipe, dar Academica Clinceni ar putea sa ii ia "la pachet". Desi trupa lui Ilie Poenaru a terminat anul pe o suprinzatoare pozitie a cincea in Liga 1, oficialii si staff-ul tehnic vor sa se desparta de cativa jucatori, care nu au corespuns in prima parte a campionatului, si ar fi dispusi sa primeasca fotbalisti de la liderul Ligii 1, mai ales ca unii dintre cei doriti au mai evoluat la echipa in trecut si cativa ar usura sarcina indeplinirii regulii U21.

Jucatorii curtati de Clinceni sunt Cristian Dumitru (19 / atacant), Aristidis Soiledis (29 ani / fundas stanga), Robert Ion (20 ani / mijlocas ofensiv), Gabriel Enache (30 ani / fundas dreapta), Adrian Sut (21 ani / mijlocas central), Alexandru Pantea (17 ani / fundas stanga), Alexandru Buziuc (26 ani / atacant) si Stefan Tarnovanu (20 ani / portar). Acestora li s-ar putea adauga Ovidiu Horsia (20 ani / mijlocas dreapta) si Adrian Petre (22 ani / atacant), care nu au primit prea multe sanse la titularizare la Gaz Metan Medias si Cosenza, echipele unde au fost imprumutati. In tranzactie ar putea fi inclusi bulgarii Tvetelin Ciunciukov si Gheorghi Pasov, care ar putea ajunge la FCSB.

In acest moment, FCSB este lider in Liga 1, cu 14 meciuri jucate si cu 33 de puncte acumulate (mai are de jucat cu Sepsi), cu doua peste CSU Craiova, in timp ce Academica Clinceni ierneaza pe locul al cincilea, cu 25 de puncte in 15 meciuri, cu 7 mai mult decat FC Botosani, ultima echipa de sub linia de play-off. FCSB este calificata si in optimile de finala ale Cupei Romaniei.