FC Voluntari 2-2 Academica Clincen. REPRIZA NEBUNA la Voluntari | Ioan Andone sta pe banca Voluntariului

Echipele de start:

FC Voluntari: Cotolan - I. Costin, Buliga, C. Achim, Gradinaru - Anderson Souza, Bortoneanu, I. Gheorghe - Dorobantu, Mailat - I. Stoica

Academica Clinceni: Valceanu - Pashov, Jutric, Bilali, Pirvulescu - Cebotaru, Cascini - P. Petrescu, Chunchucov, Cordea - Morar

Voluntari va juca impotriva Academicii Clinceni, in meciul etapei a 12-a din Liga 1. Formatia lui Mihai Teja inregistreaza o serie negativa in campionat. FC Voluntari a pierdut 5 din ultimele 6 meciuri, iar in Cupa Romaniei a fost umilita de Gaz Metan, scor 0-6. In schimb, Academica Clinceni este una dintre suprizele campionatului.

FC Voluntari este pe locul 10 in Liga 1 cu 2 victorii in ultimele 9 partide si va incerca sa ajunga din nou la forma buna pe care a arat-o. Baietii lui Ilie Poenaru sunt pe val in campionat si ocupa locul 5 in Liga 1, cu 19 puncte. Clinceni a avut o serie de 4 meciuri consecutive fara gol primit in campionat, care a fost oprita de Farul Constanta, in Cupa Romaniei, scor 1-2.

Cele doua echipe s-au intalnit de 4 ori in Liga 1. Clinceni s-a impus in 3 partide, iar Voluntari a castigat o singura data.

Academica are a doua defensiva a campionatului, cu doar 6 goluri primite, fiind la egalitate cu CFR. Singura echipa care sta mai bine la acest capitol este Craiova, care a incasat in acest sezon doar 5 goluri. In atac, niciuna dintre echipe nu exceleaza. Voluntari a marcat in acest sezon 14 goluri, iar Clinceni doar 11.

Voluntari se confrunta cu multe cazuri de COVID-19, iar inclusiv antrenorul Mihai Teja a fost infectat. In locul lui, pe banca tehnica va sta Ioan Andone, presedintele clubului.

FC Voluntari: Cotolan - Costin, Achim, Ozkara, Gradinaru - Gheorghe, Bortoneanu, Badea - Mihai, Stoica, Mailat

Academica Clinceni: Valceanu - Achim, Bilali, Gardos, Pirvulescu - Tanase, Cascini, Chandarov, Petrescu - Boiciuc, Rusescu