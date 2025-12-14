Nerazzurrii au profitat de pașii greșiți făcuți de AC Milan și Napoli și au încheiat etapa în postura de lider.



Inter a început perfect meciul de pe „Luigi Ferraris”. În minutul 6, Lautaro Martinez i-a pasat lui Yann Bisseck, iar fundașul german a deschis scorul cu un șut la colțul scurt, iar cu șapte minute înainte de pauză, Lautaro a făcut 2-0.



Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, a revenit în joc în minutul 68. Vitinha a preluat elegant, l-a driblat pe Sommer și a marcat pentru 1-2.



Presa din Italia a reacționat imediat ce Interul lui Cristi Chivu a devenit lider în Serie A



Rezultatul a fost dublat de vești bune din alte meciuri. AC Milan a remizat cu Sassuolo, 2-2, iar Napoli a pierdut la Udinese, 0-1. Astfel, Inter a urcat pe primul loc în clasament.



Imediat după fluierul final, presa italiană a reacționat. Forzaroma.info a titrat: „Chivu cucerește primul loc, primul eșec pentru De Rossi în Serie A”. Fcinternews.it a scris: „Inter dominant, dar obligat să gestioneze finalul cu inteligență”.

”Inter, în control total timp de 68 de minute”, a scris cotidianul Il Napolista, iar AllRoma.it a scris: ”Golurile lui Bisseck și Lautaro au dus Inter în fruntea clasamentului”.



Pentru Cristi Chivu urmează Supercupa Italiei, competiție în care poate cuceri primul trofeu din cariera de antrenor.

