Man a ajuna la gruparea din Eindhoven în luna septembrie, când olandezii l-au achiziționat pentru 8,5 milioane de euro de la Parma.

La șase luni după transferul la PSV, olandezii au dat verdictul despre Dennis Man

În momentul în care a ajuns la PSV, internaționalul român valora 10 milioane de euro, conform Transfermarkt, însă după doar câteva luni petrecute la gruparea din Eredivisie, perioadă în care Dennis Man a reușit să impresioneze, cota sa de piață a crescut cu trei milioane de euro, lucru ce i-a făcut să considere că transferul fotbalistului român a fost unul reușit și din punct de vedere financiar.

”Dennis Man a semnat vara trecută cu PSV și, între timp, și-a câștigat un loc în echipă. Extrema română și-a arătat deja de mai multe ori calitățile, inclusiv în Liga Campionilor, împotriva lui Napoli.

Faptul că transferul de la Parma la PSV se dovedește unul reușit pentru Man se reflectă și în valoarea sa de piață. Transfermarkt îl evalua în luna iunie a acestui an la aproximativ 10 milioane de euro. La jumătate de an distanță, această valoare a crescut la nu mai puțin de 13 milioane de euro. PSV a plătit în jur de 8,5 milioane de euro pentru el, ceea ce face ca achiziția lui Man să fie una foarte bună și din punct de vedere financiar”, au scris olandezii de la PSV Fans.