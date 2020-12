EXCLUSIV | Cartu a laudat-o pe FCSB dupa victoria in fata Craiovei! Ce le-a lipsit oltenilor: "Nu poti sa rupi echilibrul! Trebuie sa joci de la egal la egal"

Universitatea Craiova a fost invinsa de FCSB cu scorul de 2-0 in penultimul meci al anului 2020.

Presedintele oltenilor a comentat ce s-a intamplat in meci si a pus accent pe o greseala pe care a remarcat-o si care a dus la deschiderea scorului.

"Pot sa analizez tot ceea ce se intampla. Stiu unde s-au facut diferentele, dar nu pot sa fac o astfel de analiza acum pentru ca nu da bine. Nu vreau sa ma bag peste ceea ce trebuie sa faca antrenorul principal. Sunt convins ca a tras concluziile corecte, care au iesit in evidenta si ca va actiona in consecinta.

Va dau doar un argument asa intr-o analiza care va trebui facuta. N-avem rabdare. Una dintre deficientele noastre este rabdarea. Mai erau 2-3 minute din prima repriza cand am luat primul gol. De ce trebuia sa te expui in felul ala? De ce trebuia sa te duci cu Bic sa atace in treimea adversa? De ce trebuia sa faci linie la 30 de metri? E posibil asa ceva? Daca m-a prins FCSB in postura aia, ma retrag si fac linia la 16 metri. Nu poti sa faci linie la 30 de metri! Iti dai seama cat spatiu lasi in spatele tau ca sa te scoata un jucator care vine si cere in spatele liniei?

Nu intru in analiza, dar asta e un argument. N-avem rabdare niciodata cand jucam cu ei. Poate sa fie din dorinta prea mare de a-i bate. Intr-un meci de factura asta trebuie sa joci de la egal la egal, nu trebuie sa rupi echilibrul!

Pigliacelli a fost omul care a limitat proportiile scorului. FCSB a avut niste ocazii mari, rarisime, iar el a fost inspirat.

Acum baietii ar trebui sa se detaseze de ceea ce s-a intamplat vineri seara si sa se conecteze la meciul urmator. La fotbal e si un avantaj ca supararea trece repede pentru ca trebuie sa te gandesti la partida urmatoare. Daca vrei sa faci ceva, trebuie sa te detasezi de ce s-a intamplat inainte.

In sufletul lor sigur ca au fost macinati de rezultat si de cum a aratat meciul in repriza a doua. Pana la urma, peste 4 zile joaca iar si atunci pot fi trase niste concluzii.

Au fost cateva oportunitati deosebite in prima parte a meciului si, daca ar fi fost concretizate, poate ca altfel ar fi fost desfasurarea meciului. Nu spun ca ar fi fost un altfel de rezultat, pentru ca un gol ar fi fost putin tinand cont de ceea ce FCSB a aratat in repriza in a doua", a punctat Cartu.

Fostul fotbalist si antrenor i-a laudat de adversarii de la FCSB, pe care ii considera ca au avantajul de a fi foarte buni din punct de vedere fizic.

"Eu vad in FCSB, la momentul asta, o echipa foarte bine pregatita fizic. Avand o pregatire fizica foarte buna, pot sa realizeze tot ce vor in planul tehnico-tactic. Reusitele lor din ultimele meciuri vin dintr-o forma fizica foarte buna. Cand te simti foarte bine fizic si ai si atuuri tehnice, poti iesi in evidenta.

E cam singura echipa din Romania care are o reactivitate imediata, face pressing contra pressing, si de aceea nu e departe de obiectivul sau", a declarat Sorin Cartu la Ora exacta in sport.

De asemenea, oficialul Craiovei a comentat si reactia lui Mihai Stoica de la finalul meciului: "Managerul FCSB-ului face mereu comentarii si atacurile astea ale lui deja sunt binecunoscute.

Face asta ca sa tina arbitrii sub presiune, sa distraga atentia de la anumite probleme ale echipei. Cea mai buna aparare e atacul si asta e stilul lui, intr-un fel e foarte bine. Aseara au demonstrat ca joaca foarte bine si dincolo de amicabilitate, eu acum ce sa mai zic?"