Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară în etapa #15 din primul eșalon al Italiei, Serie A. La capătul celor 90 de minute, oaspeții s-au impus cu 2-1 și au înregistrat toate cele trei puncte.



Yann Bisseck a deschis scorul în minutul 6, din pasa lui Lautaro Martinez, care a dublat avantajul înainte de încheierea primei părți, în minutul 38.



În actul secund, Vitinha a redus din diferență în minutul 68, iar până la fluierul de final al meciului, tabela de marcaj a rămas blocată la 2-1 în favoarea ”nerazzurrilor”.



Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a răpus-o pe Genoa



Pentru maniera în care a pregătit meciul, Cristi Chivu a primit nota 7 de la publicația TuttoMercatoWeb, care a apreciat evoluția liderului din Serie A.



”'Nerazzurrii' s-au dovedit a fi o echipă completă, compactă și bine organizată, capabilă să circule mingea cu multă siguranță. Au arătat că pot rezista, ținând piept asaltului de final al gazdelor”, au scris italienii.



