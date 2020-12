Prima mutare facuta de Rotaru la Craiova dupa infrangerea cu FCSB! Sorin Cartu a anuntat venirea unui nou antrenor la echipa: "Da, a fost la meci!"

Oltenii incearca sa faca mutari rapide dupa ce au pierdut fara drept de apel cu echipa lui Petrea.

S-a discutat inca de la numirea lui Papura in functia de antrenor despre posibilitatea ca acesta sa fie inlocuit. Printre numele cele mai vehiculate s-a numarat, printre altele, si cel al selectionerului Mirel Radoi.

Pana in acest moment nu s-a materializat niciuna dintre variante, in schimb insa clubul din Banie a decis sa aduca un alt antrenor secund la echipa dupa meciul cu FCSB.

Presedintele clubului, Sorin Cartu, a dezvaluit ca Octavian Benga, care s-a si aflat in tribune la acest meci, va fi noul antrenor al echipei.

"Da, Octavian Benga a fost la meci si va fi secund la prima echipa", a declarat Sorin Cartu potrivit Fanatik.

Octavian Benga a fost inlocuit in urma cu aproximativ o luna si jumatate cu Dan Alexa la ASU Poli Timisoara, unde a avut rezultate foarte bune.

"Da, am fost in trecere si am fost la meciul dintre Universitatea Craiova si FCSB. Ii cunosc de mult timp pe oficialii echipei din Banie. Mi-a parut rau pentru infrangere. In acest moment, eu sunt la Timisoara. Totul e posibil in fotbal", a confirmat Benga sursei citate.

Pana acum, Papura a fost ajutat de Dragos Bon si Gheorghe Ciurea, de la meciul impotriva CFR-ului urmand ca si Benga sa faca parte din staff-ul sau.