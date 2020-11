Inca un fost jucator de la FCSB la Clinceni? Szukala ar putea semna in aceasta iarna cu ilfovenii

La Clinceni mai sunt legitimati patru fosti jucatori ai FCSB - Gardos, Tanase, Parvulescu si Rusescu.

Lukasz Szukala (36 ani) este liber de contract din februarie 2019, cand a terminat contractul cu Ankaragucu, de care s-a despartit cu scandal, dupa ce turcii nu l-au platit, fiind nevoit sa depuna memoriu la FIFA. De atunci, el s-a aflat in negocieri cu mai multe echipe din strainatate, dar si cu FCSB, CFR Cluj si Rapid, insa nu a semnat un contract din cauza cererilor salariale considerate prea mari. Polonezul s-a stabilit in Bucuresti, el avand un baiatel, Boris, in varsta de 1 an, cu Raluca Hogyes, fosta prezentatoare de jurnal de stiri sportive, si a continuat sa se pregateasca individual. Polonezul va face o ultima incercare in aceasta iarna pentru a-si gasi o echipa, in caz contrar urmand sa puna ghetele in cui in mod oficial, sa se inscrie la scoala de antrenori si sa se dedice afacerilor.

Pe langa alte echipe din Liga 1 si Liga 2, Szukala ar fi fost tatonat de oficialii Academicii Clinceni pentru o intelegere pana la finalul sezonului, cu posibilitatea de prelungire pentru inca un an, daca fotbalistul ar da randamentul asteptat. La echipa lui Ilie Poenaru mai sunt legitimati Florin Gardos (32 ani), Cristi Tanase (33 ani), Paul Parvulescu (32 ani) si Raul Rusescu (32 ani), coechipierii sai de la FCSB, in perioada in care echipa facea legea in Liga 1 si era o participanta obisnuita in grupele competitiilor europene. Ilfovenii ocupa momentan pozitia a sasea in Liga 1, ultima care duce in play-off, si incearca cateva mutari inspirate in iarna pentru a-si asigura locul intre cele mai bune sase echipe ale campionatului intern.

Szukala evolueaza ca fundas central si a impresionat in Liga 1 prin fizicul sau (198cm, 90kg), castigand trei titluri de campion national, plus cate un trofeu al Cupei Romaniei, Supercupei Romaniei si Cupei Ligii. De-a lungul carierei a jucat pentru Metz B (2003-2004), TSV 1860 Munchen (2004-2008), Alemannia Aachen (2008-2010), Gloria Bistrita (2010-2011), "U" Cluj (2011-2012), Petrolul (2012), FCSB (2012-2015), Al Ittihad (2015), Osmanlispor (2015-2017) si Ankaragucu (2017-2019), bifand 162 de meciuri si 16 goluri pentru cluburile romanesti. Cu "ros-albastrii" a evoluat o data in grupele Champions League si de doua ori in cele ale Europa League, ajungand pana in optimile de finala ale EL, in sezonul 2012-2013. El are 17 selectii si un gol pentru nationala Poloniei, fiind chemat la lot in timpul mandatului selectionerului Adam Nawalka, dar nu a facut parte din lotul echipei pentru Euro 2016 din cauza unei accidentari.