În urma acestui succes, jurnaliștii de la Nemzeti Sport au realizat o cronică amplă a partidei, dar nu au menționat deloc numele tehnicianului român.



Ungurii nici nu l-au menționat pe Chivu după ce Inter a devenit lider în Serie A



AC Milan a remizat cu Sassuolo, 2-2, iar Napoli a pierdut pe terenul lui Udinese, 0-1, rezultate care au deschis drumul nerazzurrilor spre fotoliul de lider.



Echipa lui Chivu a început excelent meciul de pe „Luigi Ferraris”, iar în minutul 6 Yann Bisseck a deschis scorul, după pasa lui Lautaro Martinez, iar cu șapte minute înainte de pauză, Lautaro a făcut 2-0, ajungând la opt goluri în acest sezon.



Genoa, club patronat de Dan Șucu, a revenit în joc în minutul 68, când Vitinha a preluat elegant, l-a driblat pe Sommer și a redus din diferență.



În cronica publicată după meci, Nemzeti Sport a pus accent exclusiv pe contribuția lui Lautaro Martinez și pe contextul favorabil creat de rezultatele rivalelor.



Jurnaliștii maghiari au scris despre startul puternic al Interului, despre golurile lui Bisseck și Lautaro, dar au evitat complet să îl menționeze pe Cristi Chivu, antrenorul care a condus echipa spre primul loc.

Cum arată cronica maghiarilor

„În etapa a 15-a a campionatului italian Serie A, Inter a învins cu 2-1 pe terenul celor de la Genoa, datorită golurilor și assist-ului argentinianului Lautaro Martínez, și a urcat pe primul loc în clasament.

După remiza lui AC Milan cu Sassuolo și înfrângerea lui Napoli la Udinese (ambele meciuri disputate duminică), echipa aflată pe locul 3 înaintea etapei, Inter, a avut o șansă excelentă: o victorie în deplasarea de la Genoa ar fi propulsat-o în fruntea tabelului.



Vendégii au început partida în forță, ajungând la șapte șuturi pe poartă în primele 25 de minute, iar primul dintre ele s-a transformat în gol: în minutul 6, Yann Bisseck a marcat cu stângul din interiorul careului, de pe partea dreaptă, după o pasă a lui Lautaro Martínez. Pentru fundașul german, aceasta a fost doar a șasea apariție în campionatul actual și primul său gol al sezonului.



Inter a încercat să tranșeze meciul încă din prima repriză: în minutul 38, dintr-o contraatacare pe partea stângă, Lautaro Martínez a înscris și el – aceasta a fost a opta sa reușită în Serie A în acest sezon, cu care a preluat singur conducerea în clasamentul golgheterilor (locul secund îl ocupă atacantul lui Milan, Christian Pulisic, cu șapte goluri).



Deși în repriza secundă Genoa a redus din diferență – Vitinha a profitat de o preluare spectaculoasă și de neatenția apărării milaneze, rămânând singur pe partea stângă –, scorul final a rămas 1-2 în favoarea oaspeților.



Astfel, Inter a acumulat 33 de puncte și a preluat conducerea în clasament, depășind cu un punct rivala citadină AC Milan (care era lider înaintea etapei) și cu mai multe pe Napoli (acum pe locul 3)”, au scris maghiarii.



Pentru tehnicianul român urmează acum Supercupa Italiei, competiție în care poate câștiga primul trofeu din cariera de antrenor.

