I-au luat la MISTO! Putea fi MASACRU in Craiova - FCSB! Stelistii au ratat ocazii URIASE. Coman, ca in fata blocului! Ce a putut sa faca

FCSB a impresionat in repriza a doua a meciului de la Craiova!

Dupa golul de 0-2, marcat de Man in minutul 55, FCSB s-a dezlantuit. A ratat cel putin 5 ocazii uriase la poarta lui Pigliacelli si a avut doua bare!



In minutul 82, Coman s-a jucat cu golul al 3-lea. A tratat superficial o faza in care ramasese singur cu portarul italian. Mai intai a tras in el, apoi, din cativa metri, a tras tot fara convingere si i-a permis lui Balasa sa respinga de pe linia portii. La doar cateva secunde dupa ratare, Coman a fost scos din teren si inlocuit cu Octavian Popescu.