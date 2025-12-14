Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova în urmă cu o lună, când a decis să demisioneze după înfrângerea cu UTA Arad, scor 1-2. Oltenii au fost obligați să se reorienteze și l-au instalat pe portughezul Filipe Coelho.

Gigi Becali: "Nu-mi răspunde Mirel. I-am dat 100 de telefoane și nu îmi răspunde!"



Gigi Becali a dezvăluit recent că a încercat să ia legătura cu Mirel Rădoi, finul său și jucător pe care l-a avut la FCSB, însă antrenorul nu i-a răspuns la niciunul dintre apeluri.



"Nu-mi răspunde Mirel. I-am dat 100 de telefoane și nu îmi răspunde! Bine, eu i-am dat ca să mă mai consult cu el, să-i mai dau două-trei lecții de antrenor. Nu răspunde! Știu eu de ce nu răspunde? Eu mă mai consult, mai vorbesc și cu Șumudică, și cu toți. Le dau lecții pentru că eu sunt antrenor bătrân", a spus Gigi Becali, la Fanatik.



Becali l-a ironizat ulterior pe Mihai Rotaru, susținând că patronul de la Universitatea Craiova ar fi dictat schimbările la partida cu Sparta Praga, pierdută de olteni în Conference League, scor 1-2.



"Rotaru spunea că nu se poate băga la echipă, că ar însemna că și-ar dori singur falimentul. Așa a declarat nea Mihăiță de la Craiova. El zice că nu comandă și că nu se bagă peste antrenor. Când colo, el a falimentat echipa la meciul cu Sparta Praga. El a făcut schimbările!

Schimbările alea nu le-ar fi făcut un antrenor. Au ceasuri din alea și comunică prin ceasuri. La Craiova, Mirel a făcut ceva ce e greu să deslușești. Mirel a făcut o operă de artă care a greu de menținut", a mai spus Becali.

