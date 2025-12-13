Impresarul Giovanni Becali, vărul lui Gigi Becali, a dezvăluit că patronul celor de la FCSB i-a refuzat o ofertă de 2,5 de milioane de euro pentru Ștefan Târnovanu.

Prețul lui Ștefan Târnovanu, stabilit de Gigi Becali

Agentul a transmis că finanțatorul roș-albaștrilor își dorește să obțină pentru portarul său 5 milioane de euro. Pentru acești bani Gigi Becali este dispus să renunțe imediat la Târnovanu.

„Am avut o ofertă de 2,5 milioane pentru Târnovanu, mai multe. Dar Gigi zice 5 milioane. Au fost echipe importante din Europa, nu din top 5 campionate. Belgia, Turcia, Olanda, Elveţia nu sunt bune? Basel poate să dea şi 7 milioane pe un jucător.

Giovanni Becali: „Gigi vrea 5 milioane”

Gigi Becali vrea 5 milioane. Dacă vom avea discuţii, că ele se reiau în iarnă. La Târnovanu, Gigi Becali poate să înţeleagă. La prima discuţie poate să plece. Are 25 de ani, nu mai e tânăr. La Gigi Becali e mai greu să vinzi jucători, că cere mult”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.