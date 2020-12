MM Stoica nu l-a iertat pe Cartu, dupa ce oficialul Craiovei a declarat ca FCSB a avut victorii "amicale": "Ar merge un tiktok, dar ma abtin!"

FCSB a castigat cu 2-0 in deplasarea de la Craiova, iar MM Stoica a vorbit dupa meci despre victoria ros-albastrilor.

Chiar daca a castigat cu Universitatea, echipa lui Toni Petrea nu a trecut peste infrangerea cu CFR de acum doua runde. Oficialul de la FCSB nu l-a iertat nici pe Sorin Cartu, care a declarat ca ros-albastrii a avut doar meciuri "amicale" in seria de 7 victorii consecutive din Liga 1.

"Mie inca mi-e greu sa ma bucur, nu s-a cicatrizat rana de la Cluj. In plus, prima repriza n-a fost ceea ce am dorit. Paradele lui Andrei Vlad ne-au tinut in meci, iar golul a venit cand trebuia, in urma unei super actiuni colective, cu assist genial Coman si executie de mare jucator Man, care a sesizat ca Mirko lasase usa deschisa. Cred ca un X pauza era corect.

Dupa pauza, a fost exact ceea ce ne-am dorit. Recital, dar impotriva cui? Victoria zdrobitoare - dupa aspectul jocului - de la Craiova este pansament, nu si panaceu.

Poate asta s-ar fi intamplat si la Cluj, dar acolo a fost Kovacs. Tot el a fost si la Tg Mures, Giurgiu etc. Ar merge un tiktok, dar ma abtin.

P.S. Replica lui Cartu, care a spus ca am jucat amicale, nu-i dau. I-au dat baietii. Doar doua", a scris MM Stoica pe contul sau oficial.