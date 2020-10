Primele declaratii ale lui Raul Rusescu dupa ce a DEBUTAT la Clinceni impotriva fostei echipe! Ce a spus atacantul

Clinceni a pierdut in meciul de pe teren propriu cu FCSB, iar Raul Rusescu a debutat in tricoul ilfovenilor.

Fostul atacant al ros-albastrilor a avut ocazia sa debuteze chiar impotriva fostei sale echipe, in ziua in care a fost prezentat oficial la Academica Clinceni.



"Cred ca am facut un meci bun, cred ca am luat doua goluri mult prea usor si puteam obtine mai mult. Cred ca avem o echipa buna, cu potential si putem sa obtinem mai mult de la meciurile importante, am incredere in ce urmeaza pentru noi.

A fost o ipostaza la care nu ma asteptam. Nu ma asteptam sa se intample un astfel de meci, impotriva FCSB-ului. Steaua a aratat bine, au aratat fotbalul la care ne asteptam. Arata bine, dar sper sa creasca si sa ajunga acolo unde ii este locul", a spus Raul Rusescu la finalul partidei.