Campioana României ocupă locul 10 după 19 etape, cu 25 de puncte, bilanțul fiind de șase victorii, șapte remize și șase înfrângeri. „Roș-albaștrii” sunt la cinci puncte de Oțelul, echipa care închide, în acest moment, zona de play-off.



Lovitura vine dinspre compartimentul ofensiv. Daniel Bîrligea, integralist în meciul pierdut de FCSB la Belgrad, 0-1 cu Steaua Roșie, în Europa League, a suferit o entorsă severă la glezna stângă.



MM Stoica: „Bîrligea are piciorul mai vânăt decât cerul lui Bacovia”

Deși Gigi Becali lăsase de înțeles că Bîrligea ar putea reveni rapid și chiar să joace în derby-ul cu Rapid, Mihai Stoica a infirmat categoric acest scenariu



Președintele CA al campioanei a explicat că accidentarea este mult mai gravă decât se credea inițial și că fotbalistul este aproape sigur OUT până la finalul anului.



„Sunt șanse minime ca Bîrligea să mai joace anul acesta. Șanse mici, mici, mici. Are o entorsă foarte gravă și abia acum două zile și-a scos cizma. Piciorul lui e mai vânăt decât cerul lui Bacovia. Da, cred că e an încheiat pentru el”, a declarat Mihai Stoica la Fanatik.



Cifrele lui Daniel Bîrligea



Înainte de accidentare, atacantul născut la Brăila a reușit să bifeze 23 de apariții în toate competițiile. În cele 1566 de minute prestate pe suprafața de joc, Bîrligea a reușit să înscrie șapte goluri și să livreze cinci pase decisive.



Interesant este faptul că cele mai bune cifre ale vârfului au venit în... Europa League! Mai exact, în calificări, unde are trei goluri și două assist-uri în doar patru meciuri.

Ca termen de comparație luăm cifrele sale din Superliga, unde are față de același număr de reușite + un assist, în 12 etape.

