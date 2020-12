"Cel mai bun FCSB din ultimele 5 sezoane" | Mihai Mironica dupa demonstratia stelistilor: "S-au distrat in atac si n-au luat gol, desi au jucat fara fundasi centrali"

A venit si cel mai bun meci din acest cincinal in care Gigi Becali si-a tot construit o echipa cu care sa revina in fruntea Ligii 1.

FCSB n-a mai jucat atat de bine, de spectaculos parca de pe vremea in care, sub conducerea lui Reghecampf, teroriza campionatul Romaniei. Sigur ca FCSB a mai umilit-o pe Craiova si la Turnu Severin, de exemplu, dar joaca de curtea scolii in care s-a transformat acest meci in repriza a doua ma face sa afirm ca aceasta este prestatia de top a noii generatii de la FCSB.

Managerul echipei bucurestene, Mihai Stoica, admitea dupa infrangerea de la Cluj ca FCSB inca are un complex in fata actualei campioane. Unul similar a fost dezvoltat si de Craiova in fata rivalei din capitala cu cele 17 infrangeri in 21 de infruntari din 2014 incoace. Nu exista echipa pe care Craiova sa-si doreasca mai mult sa o bata decat FCSB si poate tocmai aceasta dorinta nebuna duce la un blocaj mental.

FCSB a impresionat in toate zonele terenului. S-a distrat in atac si nu a primit gol desi a jucat fara sa aiba vreun fundas central pe teren. Cristea s-a consacrat ca mijlocas in Liga 1, ulterior a fost reinventat ca fundas, iar Ovidiu Popescu era chiar un optar pe cand era la Timisoara. Parca am vazut situatia de la Liverpool care a devenit lider in Premier League jucand la un moment dat in acest sezon in centrul apararii cu Fabinho si Henderson.

Fiecare meci disputat pare sa aduca o imbunatatire a jocului lui Dennis Man. Nu se multumeste cu acel rol din flanc, vine tot mai des in centru si devine un golgeter precum era Cristiano Ronaldo, marcator de top din postura de extrema dreapta inca de pe cand era la Manchester United.

Florinel Coman inca nu este complet refacut dupa absenta indelungata, dar clasa lui il ajuta sa acopere lipsa de ritm din anumite faze. FCSB are doi interi in plina ascensiune, Morutan si Olaru, tehnici si inteligenti, cu o raza mare de actiune. Aplauze si pentru Vlad pentru felul in care a parat la mingile periculoase ale lui Mamut si Cicildau.

La 2-0, FCSB nu a facut niciun pas inapoi, a ramas cu un singur mijlocas defensiv pe teren si a aruncat in lupta si doi adolescenti, Perianu si Octavian Popescu. FCSB este cel mai tanar lider de campionat din Europa si a aratat si in acest meci multa fantezie, dar ramane sa demonstreze ca se poate ridica la nivelul barbatilor de la CFR Cluj in urmatoarele dispute directe.

FCSB ne-a oferit la Craiova cel mai frumos gol din acest campionat dupa o faza colectiva, primul, venit dupa o actiune plecata de la portarul Vlad. FCSB ne-a aratat ca fotbalul poate fi un spectacol incantator si in Liga 1. Craiova ramane deocamdata cu consolarea ca in ultimii ani a strans o balanta financiara mult mai buna decat FCSB. Gigi Becali a pierdut multi bani in ultimii ani, dar proiectul sau aventuros cu numerosi tineri a inceput sa aiba consistenta.