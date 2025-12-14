Mihai Stoica este unul dintre apropiații lui Gigi Becali și omul care legătura între patronul clubului și vestiarul echipei.

Mihai Stoica, ofertat să plece de la FCSB

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că a fost ofertat de curând să devină oficialul unui club din străinătate, însă propunerea primită nu a fost pe placul oficialului de la FCSB, chiar dacă salariul pus la bătaie era unul ”atractiv”.

Oficialul campioanei României susține că nu are de gând să o părăsească pe FCSB și vrea să mai activeze la gruparea roș-albastră cel puțin 15 ani.

”Chiar am avut o ofertă recent. O ofertă din străinătate, dar de la o echipă care nu mă atrăgea. Oricum nu spun de unde. Lumea zice că bat câmpii, nu bat câmpii. Oameni care mă știau. Voiau un director sportiv cu experiență. Mă știau.

(n.r. – Club cu bani?) Nu știu, n-am intrat în detalii. Cel prin intermediul căruia am primit oferta a zis ‘Hai să mergi acolo să vezi despre ce e vorba’. I-am zis ‘Nu, n-are rost. Nu plec de aici. Să merg aiurea?’ Oricum nu plec, nu era ceva atractiv. Nu era dintr-un campionat peste nivelul nostru. Atractiv erau bani foarte mulți, pentru că am niște probleme și vreau să termin odată cu ele.

Erau bani mai mulți decât aici (n.r. – la FCSB). Dar pentru mine, la vârsta mea, să plec din țară, să renunț la colaborările mele, nu prea… Sunt mulțumit acum. Nu știu cât mai rezist la club. Poate mai rezist 15 ani. Dacă am rezistat 33, poate mai rezist 15”, spus Mihai Stoica la Prima Sport.

