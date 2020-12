Rodion Camataru da de pamant cu echipa lui Mihai Rotaru! "M-am simtit umilit pentru tot ce s-a intamplat cu FCSB! Putea sa se termine 0-8. Nici Craiova lui Mititelu nu era asa slaba!"

Fostul mare atacant al Craiovei a vorbit despre infrangerea pe care oltenii au suferit-o in campionat, 0-2 impotriva FCSB-ului.

Camataru este oficial al FRF si a recunoscut ca a fost trimis pe "Oblemenco" de catre forul condus de Razvan Burleanu, insa a marturist ca prestatia Craiovei din prima repriza l-a facut sa se simta umilit.

Fostul international a mai spus ca nu stie cata putere are presedintele clubului, Sorin Cartu, dar ar trebui sa se implice mai mult.

"Am fost si eu prezent pe Oblemenco la meci din partea FRF, dar sincer, ca fost fotbalist al Universitatii Craiova va pot spune ca mi-a fost rusine si m-am simtit umilit pentru tot ce s-a intamplat in partea a doua a meciului. Putea sa se termine 0-8. Craiova a avut o prestatie lamentabila in repriza a doua. In prima repriza lucrurile au fost cat de cat ok.

Nu am vazut o Craiova asa de slaba nici pe timpul lui Adrian Mititelu, iar Mihai Rotaru trebuie sa fie foarte atent ca FCU are toate sansele sa intre in Liga 1. Iar atunci suporterii vor avea de ales pe Oblemenco. Daca vor mai vedea prestatii la Craiova ca cea din repriza a doua a meciului cu FCSB, atunci spectatorii s-ar putea sa aleaga sa mearga la meciurile lui FCU.

Nu pot sa inteleg cum de jucatorii lui Papura au putut sa evolueze atat de slab in repriza a doua! Nu am vazut pic de atitudine si de ambitie olteneasca, iar de vreo idee asupra jocului nici nu a mai are rost sa discut.

Pe timpl meu noi muream pe teren si nu dormeam deloc 24 de ore inainte de meciurile cu Steaua si Dinamo. Nu stiu cine este principalul vinovat si nu stiu nici ce putere are Sorin Cartu pe la echipa, dar e clar ca el trebuie sa se implice mai mult. Daca nici Sorin nu se pricepe la fotbal, atunci cine? Asa nu merge si nu te poti lupta la campionat cu un asemenea joc. Nu poti doar sa scoti bani din vanzarea de jucatori, sa te alegi cu 7-8 milioane de euro de pe urma lui Mihaila, iar apoi sa nu bagi bani seriosi in transferuri. Daca vrei performanta, trebuie sa investesti", a declarat Camataru pentru ProSport.

Rodion Camataru a vorbit si despre forma slaba prin care trece Adrei Ivan.

"Nu inteleg nici ce se intampla cu Ivan, deoarece zici ca el este din alt film. Nu mai joaca absolut nimic si nu mai gaseste drumul catre gol. Ii lipseste golul, iar acest lucru se simte in jocul sau. Poate ca este o solutie sa consulte si un psiholog pentru ca este clar ca nu este in apele lui.

Nici cu revenirile astea la echipa nu prea sunt eu de acord, pentru ca ciorba reincalzita nu este buna, dar nici nu sunt in interiorul clubului si nu stiu eu cum a gandit Rotaru atunci cand a decis sa il readuca pe Ivan. Eu zic ca nici Koljic, daca juca in acest meci nu putea sa faca mai multe. Jocul Craiovei a fost atat de slab ca nici cu el nu cred ca putea sa realizeze ceva bun", a spus fostul jucator de la Craiova.