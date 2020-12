Gigi Becali insista sa scape de unul dintre ei! Cine este fotbalistul care i-a luat locul lui Briceag pe LISTA NEAGRA si poate pleca de la FCSB in aceasta iarna

Gigi Becali vrea sa scape de un fundas in aceasta iarna.

Initial, patronul FCSB-ului il pusese pe lista neagra pe Marius Briceag, pe care l-ar fi sfatuit sa-si caute echipa daca nu vrea sa ramana rezerva pana la finalul sezonului.

Dupa meciul cu Universitatea Craiova, insa, Briceag l-a convins ca mai merita o sansa, Becali razgandindu-se in privinta lui. Fundasul care i-a luat locul lui Briceag pe lista neagra a patronului este Ionut Pantiru, cel pentru a carui titularizare in meciul cu oltenii a insistat.

Potrivit Fanatik, Pantiru ar putea fi imprumutat in aceasta iarna la Poli Iasi, echipa de la care a fost transferat de FCSB in vara anului 2019. Contractul fundasului de 24 de ani este valabil pana in iunie 2024, Becali declarandu-se incantat de el in momentul in care a realizat mutarea.

In plus, patronul ros-albastrilor insista in urma cu un an pentru convocarea lui la echipa nationala. "Pantiru este pariul meu. E cel mai bun fundas stanga din Europa. O sa vedeti voi, peste un an de zile o sa plece pe 20 de milioane de euro, ca fundas stanga", declara atunci Becali.

Intre timp, insa, Pantiru l-a dezamagit cu ultimele evolutii pe patron, care considera ca nu va mai avea nevoie de el in conditiile in care FCSB s-a inteles deja pentru transferul unui fundas stanga, Risto Radunovic de la Astra.

Ros-albastrii au multi fundasi stanga in lot, pe langa Pantiru si Radunovic, Toni Petrea putand conta pe Briceag, Soiledis si Pantea sau chiar Filip, care va reveni la antrenamente la inceputul anului 2021.

Astfel, Ionut Pantiru s-ar putea intoarce la echipa care l-a crescut dupa 12 ianuarie, atunci cand incepe perioada de mercato.