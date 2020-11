Raul Rusescu, pozitiv cu Covid-19! Fostul atacant al FCSB-ului, prins in focarul de la Clinceni

Raul Rusescu se afla printrei cei sase fotbalisti depistati pozitiv la Academica Clinceni.

Clubul din Liga 1 a anuntat in urma cu cateva zile ca la club s-au depistat 8 cazuri de coronavirus, dintre care 6 in randul fotbalistilor.

Unul dintre jucatorii infectati este chiar Raul Rusescu, atacant adus in toamna asta la echipe.

Rusescu se integrase perfect in lotul Academicii, reusind sa inscrie si primul gol in urma cu doua etape, insa acum va fi plasat in izolare si va rata urmatorul meci al formatiei ilfovene, anunta Fanatik.

Pe langa cei 6 fotbalist, la Clinceni sunt infectati si doua persoane din staff.