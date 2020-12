"Nu am putut tine ritmul!" Papura, DEZAMAGIT dupa infrangerea cu FCSB! Ce spune despre conflictul cu Mateiu

Universitatea Craiova a pierdut pe teren propriu cu FCSB, 0-2, si a trecut pe locul 2 in clasament.

Oltenii sunt la doua puncte in spatele ros-albastrilor si la trei puncte distanta de campioana CFR, cu care se vor intalni in urmatoarea etapa din Liga 1! Desi au dominat in prima repriza, elevii lui Papura nu au reusit sa inscrie, iar Man si-a dus echipa in avantaj cu 5 minute inainte de pauza.

In a doua repriza, Craiova a cedat in faza fortei echipei lui Petrea, care a luat cu asalt poarta lui Pigliacelli, insa a reusit sa mai inscrie o singura data doar, prin acelasi Man.

Corneliu Papura a vorbit la finalul partidei despre jocul echipei sale, dar si despre conflictul cu Mateiu, lasat in afara lotului pentru meciul cu FCSB, despre care s-a scris cu cateva minute inainte de startul partidei.



"Daca in prima repriza am avut multe ocazii sa inscriem, ei au dat primul sut in minutul 38, in a doua repriza am fost supusi unei presiuni la care nu am putut rezista. E o reactie psihica normala, cazi si fizic, nu am putut tine ritmul cu echipa adversa, recunoaostem.

Nu e usor nici cand castigi, nici cand pierzi, meciurile trebuie gestionate bine si sa castigam meciul urmator. Lupta e la inceput, mai sunt multe puncte in joc, nu putem spune ca e cineva favorit, vom vedea.

Baiaram este un jucator care evolueaza bine pe stanga, Ivan un jucator cu viteza mai buna si experienta.



Mateiu este componentul echipei, despre conflict, cei care au scris pot detalia. Eu nu stiu despre asemenea conflict.

In perioada de mercato, fiecare echipa cauta sa isi imbunatateasca lotul. Ne asezam la masa si vom vedea de ce jucatori avem nevoie", a spus Papura la finalul partidei.