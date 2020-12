Craiova lupta pentru revansa in ultimul meci din 2020! "Nu e normal sa cazi asa, sa fii absent 30 de minute! Trebuie uitat meciul cu FCSB"

Universitatea Craiova se pregateste de ultimul meci din 2020.

Echipa lui Corneliu Papura va infrunta marti seara, de la ora 21:00, CFR Cluj, in derby-ul etapei a 15-a din Liga 1.

Inaintea partidei, antrenorul oltenilor a declarat ca isi doreste o revansa in fata campioanei Romaniei pentru meciul din ultima etapa a sezonului precedent, cand CFR a castigat titlul pe terenul Craiovei.

"Va fi un meci impotriva unei echipe cu jucatori experimentati, campionii Romaniei. E un meci de campionat, ce a fost nu mai conteaza, important e sa intram cu moral bun si sa castigam. Eram la 60 de minute de castigarea titlului la precedentul meci cu CFR Cluj, speram sa avem orgoliul necesar si sa castigam.

Orice victorie e un cadou pentru suporteri, dar e abia prima parte a campionatului, nu inseamna absolut nimic daca vom castiga", a declarat Corneliu Papura, la conferinta de presa dinaintea ultimului meci din 2020.

Antrenorul a comentat si infrangerea cu FCSB din etapa precedenta: "La fotbal, nu ai timp sa te bucuri sau sa fii foarte trist, pentru ca trebuie sa te concentrezi pe urmatorul meci. Trebuie sa uitam meciul cu FCSB.

In ultimele 30 de minute, FCSB ne-a dominat total, trebuie sa trecem peste, pentru ca mai avem un meci de disputat. Am revazut jocul, am analizat. Golul doi ne-a turnat plumb in picioare, evolutia noastra nu a fost ceea ce vrem. Nu e normal sa cazi asa, sa fii absent 30 de minute", a punctat Papura.

Inaintea ultimului meci din acest an, FCSB este lider in Liga 1, cu 33 de puncte, Craiova fiind pe locul 2, cu 31 de puncte, iar CFR Cluj pe a treia pozitie, cu 30 de puncte.

Meciul dintre CFR Cluj si Universitatea Craiova este programat marti, de la ora 21:00, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.