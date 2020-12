A inceput FURTUNA la Craiova dupa infrangerea cu FCSB! Un titular are oferte din Turcia si SUA si vrea sa plece in iarna! 

Universitatea Craiova a fost invinsa cu 2-0 de FCSB in penultimul meci din acest an.

In tabara oltenilor nu este liniste inainte de duelul cu CFR Cluj. Unul dintre titularii din echipa lui Cristiano Bergodi, uitat pe tusa de Papura in ultimele meciuri, este nemultumit.

Stephane Acka nu a fost nici macar in lot in trei din ultimele patru meciuri ale Craiovei, simtindu-se nedreptatit de catre noul antrenor al oltenilor in conditiile in care era titular in echipa lui Bergodi.

Dupa meciul cu FCSB, impresarul fotbalistului a declarat ca Acka este tentat sa plece de la echipa, avand oferte importante din strainatate.

"Credem ca e benefic, pentru ambele parti, sa gasim o solutie in cazul jucatorului. Politica actuala a clubului in privinta fotbalistului e de neinteles. E al doilea cel mai valoros fundas central din lot, dar practic e tratat ca un jucator tanar.

Din moment ce joaca acolo de 5 ani, are o relatie buna cu presedintele, si din moment ce vorbeste fluent limba romana, fotbalistul nu se astepta sa fie tratat in acest mod de club.

Credem ca Acka s-ar potrivi in MLS sau in Turcia. Exista si interes din aceste ligi, dar, din pacate, clubul emite pretentii nerealiste in privinta jucatorului. Are un contract care expira intr-un an si jumatate, in vara lui 2022, dar credem ca cea mai buna solutie pentru el e sa se transfere in perioada de mercato din iarna", a declarat agentul lui Acka, potrivit TelekomSport.

Fotbalistul Craiovei este cotat in prezent, conform site-ului transfermarkt.com, la 550.000 de euro.