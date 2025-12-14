LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, FC Hermannstadt și Universitatea Craiova se întâlnesc în ultimul meci al zilei de duminică, în cadrul etapei a 20-a din Superligă.

21 septembrie 2025, Rapid - FC Hermannstadt 1-2: a fost singura victorie reușită de sibieni în ultimele 12 etape, în rest au două remize și nouă partide pierdute.

Din postura de vizitatori, oltenii au câștigat trei dintre cele nouă deplasări din sezonul curent, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

32 de goluri au primit ardelenii în campionatul actual, dintre care 21 au fost încasate în repriza secundă.

Craiova, campioana posesiei



58,9 % este media posesiei înregistrată de craioveni în primele 19 etape, locul 1 la acest capitol (FC Hermannstadt - 44,4 %).

FC Hermannstadt este formația cu cele mai puține faulturi comise, doar 181 (Univ. Craiova - 218).

Istoricul întâlnirilor directe



FC Hermannstadt și Universitatea Craiova s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 13 ori, de opt ori s-au impus oltenii, de trei ori au câştigat sibienii, iar alte două jocuri s-au terminat la egalitate.

Întâia confruntare din campionat a avut loc pe 6 octombrie 2018, Universitatea Craiova - FC Hermannstadt 1-1, goluri înscrise de Koljic, respectiv Blănaru.

Cea mai mare diferenţă de scor: 24 noiembrie 2019, Universitatea Craiova - FC Hermannstadt 3-0.

Ultimul succes bifat de ardeleni: 10 decembrie 2023, FC Hermannstadt - Universitatea Craiova 2-1.

Romanchuk, decisiv în meciul tur



Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 10 august 2025, Universitatea Craiova - FC Hermannstadt 1-0, marcator Oleksandr Romanchuk.

De reamintit că cele două au mai fost adversare în finala Cupei României 2017-2018, când alb-albaştrii au învins cu 2-0 (Gustavo, Al. Mitriţă) şi au dus ultimul trofeu în Bănie. Info: LPF



Clasamentul LIVE din Superligă

