LIVE TEXT FC Hermannstadt - Universitatea Craiova, de la 20:30! Oltenii au devenit lideri într-un clasament semnificativ

FC Hermannstadt - Universitatea Craiova, de la 20:30! Oltenii au devenit lideri &icirc;ntr-un clasament semnificativ Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul de la Sibiu, LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
Universitatea CraiovaFC HermannstadtOleksandr RomanchukSuperligaposesie
Din articol

FC Hermannstadt - Universitatea Craiova

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, FC Hermannstadt și Universitatea Craiova se întâlnesc în ultimul meci al zilei de duminică, în cadrul etapei a 20-a din Superligă.

21 septembrie 2025, Rapid - FC Hermannstadt 1-2: a fost singura victorie reușită de sibieni în ultimele 12 etape, în rest au două remize și nouă partide pierdute.

Din postura de vizitatori, oltenii au câștigat trei dintre cele nouă deplasări din sezonul curent, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

32 de goluri au primit ardelenii în campionatul actual, dintre care 21 au fost încasate în repriza secundă.

Craiova, campioana posesiei

58,9 % este media posesiei înregistrată de craioveni în primele 19 etape, locul 1 la acest capitol (FC Hermannstadt - 44,4 %).

FC Hermannstadt este formația cu cele mai puține faulturi comise, doar 181 (Univ. Craiova - 218).

Istoricul întâlnirilor directe

FC Hermannstadt și Universitatea Craiova s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 13 ori, de opt ori s-au impus oltenii, de trei ori au câştigat sibienii, iar alte două jocuri s-au terminat la egalitate.

Întâia confruntare din campionat a avut loc pe 6 octombrie 2018, Universitatea Craiova - FC Hermannstadt 1-1, goluri înscrise de Koljic, respectiv Blănaru.

Cea mai mare diferenţă de scor: 24 noiembrie 2019, Universitatea Craiova - FC Hermannstadt 3-0.

Ultimul succes bifat de ardeleni: 10 decembrie 2023, FC Hermannstadt - Universitatea Craiova 2-1.

Romanchuk, decisiv în meciul tur

Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 10 august 2025, Universitatea Craiova - FC Hermannstadt 1-0, marcator Oleksandr Romanchuk.

De reamintit că cele două au mai fost adversare în finala Cupei României 2017-2018, când alb-albaştrii au învins cu 2-0 (Gustavo, Al. Mitriţă) şi au dus ultimul trofeu în Bănie. Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești &icirc;nghețate
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum arăta echipa-tip a lui Dinamo, campioană invincibilă a Rom&acirc;niei &icirc;n anii 90: &rdquo;El a format acea echipă&rdquo;
Cum arăta echipa-tip a lui Dinamo, campioană invincibilă a României în anii '90: ”El a format acea echipă”
ULTIMELE STIRI
Brentford - Leeds United, EXCLUSIV pe VOYO de la ora 18:15!
Brentford - Leeds United, EXCLUSIV pe VOYO de la ora 18:15!
Verdictul spaniolilor pentru internaționalul rom&acirc;n: &rdquo;E condamnat!&rdquo;
Verdictul spaniolilor pentru internaționalul român: ”E condamnat!”
La c&acirc;te victorii consecutive a ajuns FC Barcelona: Raphinha, MVP &icirc;n meciul cu Osasuna
La câte victorii consecutive a ajuns FC Barcelona: Raphinha, MVP în meciul cu Osasuna
&bdquo;Aud doar scuze&rdquo; Sabalenka i-a răspuns tăios ucrainencei Kostyuk, rivală &icirc;n circuitul WTA
„Aud doar scuze” Sabalenka i-a răspuns tăios ucrainencei Kostyuk, rivală în circuitul WTA
Impresionant! Topul din Europa &icirc;n care Andrei Rațiu apare l&acirc;ngă Yamal, Vinicius și Mbappe
Impresionant! Topul din Europa în care Andrei Rațiu apare lângă Yamal, Vinicius și Mbappe
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: &bdquo;E numai vina lui!&rdquo;

Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: „E numai vina lui!”

Ce mutare a făcut Dinamo: &bdquo;&Icirc;mi place mult!&rdquo;

Ce mutare a făcut Dinamo: „Îmi place mult!”

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

Gigi Becali &icirc;ncearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali încearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă &icirc;n Superliga: &bdquo;E Maradona!&rdquo;

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă în Superliga: „E Maradona!”

Fostul coleg al lui Hagi și Belodedici a preluat naționala aflată pe locul 105 &icirc;n clasamentul FIFA

Fostul coleg al lui Hagi și Belodedici a preluat naționala aflată pe locul 105 în clasamentul FIFA



Recomandarile redactiei
Verdictul spaniolilor pentru internaționalul rom&acirc;n: &rdquo;E condamnat!&rdquo;
Verdictul spaniolilor pentru internaționalul român: ”E condamnat!”
Impresionant! Topul din Europa &icirc;n care Andrei Rațiu apare l&acirc;ngă Yamal, Vinicius și Mbappe
Impresionant! Topul din Europa în care Andrei Rațiu apare lângă Yamal, Vinicius și Mbappe
La c&acirc;te victorii consecutive a ajuns FC Barcelona: Raphinha, MVP &icirc;n meciul cu Osasuna
La câte victorii consecutive a ajuns FC Barcelona: Raphinha, MVP în meciul cu Osasuna
Jucătorul aflat pe &rdquo;lista neagră&rdquo; la Rapid, pe radarul revelației din Superliga: &rdquo;Putem face orice!&rdquo;
Jucătorul aflat pe ”lista neagră” la Rapid, pe radarul revelației din Superliga: ”Putem face orice!”
&bdquo;Aud doar scuze&rdquo; Sabalenka i-a răspuns tăios ucrainencei Kostyuk, rivală &icirc;n circuitul WTA
„Aud doar scuze” Sabalenka i-a răspuns tăios ucrainencei Kostyuk, rivală în circuitul WTA
Alte subiecte de interes
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
O versiune foarte bună! Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Asta da surpriză! Cine este cel mai bun fotbalist din Superligă după 16 etape disputate
Asta da surpriză! Cine este cel mai bun fotbalist din Superligă după 16 etape disputate
Universitatea Craiova, la două puncte de calificarea directă &icirc;n optimile Conference League!
Universitatea Craiova, la două puncte de calificarea directă în optimile Conference League!
CITESTE SI
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO

stirileprotv Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

stirileprotv Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care &icirc;l avea zilnic și care i-a pus viața &icirc;n pericol

stirileprotv Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care îl avea zilnic și care i-a pus viața în pericol

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!