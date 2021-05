EXCLUSIV | Colaborare de prestigiu pentru Steaua? "Ros-albastrii" pot primi ajutor de la Ajax pentru a ajunge in Liga 1

Prin intermediul lui George Ogagaru, Steaua poate cere imprumutul mai multor jucatori de la campioana Olandei.

Daca va reusi promovarea in Liga 2, conducerea Stelei se gandeste serios la imprumutul mai multor jucatori tineri de la Ajax Amsterdam. "Lancierii" cedeaza in fiecare an mai multi fotbalisti la cluburi din Olanda si din strainatate, au inscrisa Jong Ajax, echipa secunda, in Eerste Divisie (Liga 2), iar echipele U19 si U18 propun in fiecare sezon talente pentru echipa de seniori. Doar in ultimul an, au debutat la seniori Jurren Timber (19 ani), Devyne Rensch (18 ani), Kjell Scherpen (21 ani), Kenneth Taylor (18 ani), Brian Brobbey (19 ani), Danilo (22 ani) si Victor Jensen (21 ani).

George Ogararu, care a devenit managerul Stelei in noiembrie 2020, vrea sa dezvolte in Ghencea o academie pe modelul clubului din Amsterdam. Fostul fundas dreapta a jucat pentru Ajax (2006-2010), a antrenat echipa U18 a celebrei academii a clubului olandez (2015-2016), a pregatit echipa secunda a "lancierilor" (2016), dar a fost si secund la Jong Ajax (2016-2017), satelitul din Eerste Divisie. Pana cand centrul de copii si juniori al "ros-albastrilor" va produce primii fotbalisti de clasa, clubul ar putea beneficia de aportul catorva jucatori talentati imprumutati de clubul olandez, care ar putea sa isi faca rodajul in Romania si, in acelasi timp, sa ajute echipa sa promoveze in Liga 1.

Printre facilitatile cu care stelistii vor sa convinga oficialii lui Ajax ca reprezinta un mediu propice pentru ca jucatorii imprumutati sa creasca sanatos sunt noua arena construita pentru Euro 2020, pe care echipa de seniori va evolua din sezonul urmator, o metodologie de lucru similara celei de la Ajax, terenurile de antrenament din Complexul Sportiv "Steaua", dar si posibilitatea de a strange meciuri in picioare in Liga 2 si in editia viitoare a Ligii Elitelor, acolo unde Steaua vrea sa inscrie echipe si sa rivalizeze cu Viitorul, FCSB sau Dinamo.

Ajax Amsterdam este unul dintre cele mai prestigioase cluburi de fotbal din Europa si are una dintre cele mai apreciate si productive academii din lume. "Lancierii" au castigat de patru ori Champions League / Cupa Campionilor Europeni, de cate doua ori Supercupa Europei si Cupa Intercontinentala si cate o data Cupa Cupelor si Cupa UEFA, s-a incoronat de 35 de ori campioana in Olanda si a cucerit 20 de trofee Cupa Olandei si 9 Supercupa Olandei.

Printre jucatorii crescuti de academia lui Ajax se regasesc Johan Cruijff, Ruud Krol, Sjaak Swart, Johnny Rep, Wim Suurbier, Frank Rijkaard, Frank de Boer, Ronald de Boer, John van't Schip, Aron Winter, Richard Witschge, Dennis Bergkamp, Edgar Davids, Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Daley Blind, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Jan Vertonghen, Donny van de Beek, Christian Eriksen sau Matthijs de Ligt.

Steaua va juca sambata, 8 mai, meciul tur al barajului de promovare in Liga 2, impotriva calarasenilor de la Mostistea Ulmu, in deplasare. Returul va avea loc pe 15 mai, in Ghencea. Castigatoarea dublei o va infrunta pe invingatoarea dintre FCSB 2 si CS Afumati, pe 22 si 29 mai. Echipa antrenata de Daniel Oprita este considerata fovorita la promovare si are in componenta mai multi jucatori cu prezente in Liga 1, precum Dean Beta, Madalin Mihaescu, Florin Rasdan, Valentin Barbulescu, Rares Enceanu, Dragos Huiban, George Calintaru, Liviu Bajenaru, Walace da Silva, Bogdan Chipirliu sau Alexandru Zaharia.