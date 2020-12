Bancu, reactie surprinzatoare dupa infrangerea cu FCSB: "Am dominat meciul!" De ce crede ca au pierdut oltenii

Universitatea Craiova a fost invinsape teren propriu de FCSB, scor 0-2.

Capitanul oltenilor, Nicusor Bancu, a explicat dupa meci ca, pana la primul gol marcat de Bancu, echipa sa a dominat meciul, dar dupa acest moment echipa lui Papura nu a mai putut reveni in meci.

"Pana sa marcheze FCSB, am dominat meciul, ne-am creeat multe ocazii, dar ei ne-au taxat la prima ocazie. Apoi a venit si golul doi si parca am fost alta echipa, ne-am pierdut reperele total.

Noi am fost montati foarte bine, daca reuseam sa marcam alta era soarta meciului. Cand joci cu o echipa buna, trebuie sa marchezi. Ei ne-au taxat la prima ocazie, cred ca de asta am pierdutm, pentru ca am ratat inainte sa marcheze ei.

Este bine sa mai vina si alti jucatori care sa ne ajute, dar ramane de vazut, nu stiu nimic. Nu este vina doar a celor din fata ca am pierdut acest meci. Daca eram mai concentrati in aparare puteam sa facem macar un egal", a declarat Nicusor Bancu.

De asemenea, fundasul stanga al nationalei Romaniei a vorbit si despre situatia lui Alexandru Mateiu, care nu a fost inclus de Corneliu Papura in lotul pentru acest meci: "Nu exista niciun conflict, aceasta a fost decizia antrenorului. Sper ca lucrurile sa se rezolve si Alex sa revina, pentru ca este un fotbalist valoros".