BREAKING NEWS | Al doilea soc MAJOR pentru Stoian dupa ce a fost umilit la FCSB! Si Viitorul a renuntat la el dupa 4 meciuri! Anuntul clubului

Viitorul a anuntat despartirea de jucatorul adus in toamna!

Adrian Stoian (29 ani) a semnat la sfarsitul lui septembrie cu Viitorul, iar la nici 3 luni dupa semnarea contractului, constantenii au anuntat despartirea de extrema dreapta.

"FC Viitorul Constanta si jucatorul Adrian Stoian au ajuns la un acord pentru incetarea pe cale amiabila a contractului.

Sosit in vara acestui an la formatia noastra, Adrian Stoian a evoluat in cinci partide pentru FC Viitorul (patru in Liga 1 si una in Cupa Romaniei) si a reusit o pasa de gol.

Multumim, Adi, si succes in continuare!", se arata in comunicatul clubului.

In acest sezon, Stoian a jucat doar 4 meciuri in tricoul Viitorului, in care a acumulat doar 77 de minute de joc si a oferit un assist. Extrema a mai jucat la FCSB in perioada ianuarie 2019 - august 2019, insa si acolo a acumulat doar 100 de minute in doua meciuri de campionat.