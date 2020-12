Sepsi ar trebui sa se teama! FCSB isi trimite cel mai bun 11 in teren pentru ultimul meci din 2020! Anuntul facut de Toni Petrea

FCSB va juca duminica impotriva lui Sepsi, intr-un meci al etapei a 15-a din Liga 1.

Toni Petrea considera ca Sepsi nu mai este aceeasi echipa din finala Cupei Romaniei, meci pe care ros-albastrii l-au castigat cu 1-0. In cazul unei victorii, FCSB ar incheia anul pe prima pozitie in clasament.

"Am avut suficient timp sa ne odihnim, sa ne recuperam dupa partidele de la Cluj si de la Craiova. Intilnim un adversar bun, Sepsi Sfantu Gheorghe, echipa care de la finala Cupei Romaniei are un joc imbunatatit. Si-au adus jucatori experientati intre timp.

Pe noi ne intereseaza doar cele trei puncte. Jucatorii mei nu se gandesc ca e ultimul meci al anului, incep sa capete maturitate li trata meciul foarte serios. Jucatorii sunt montati pentru castigarea celor trei puncte", a spus Toni Petrea.

De asemenea, Petrea a spus ca pentru acest meci FCSB nu va avea niciun absent.

"Din fericire, in ultimele zile nu s-a mai intamplat nimic neplacut. Ii avem pe toti langa echipa. Sper ca maine sa fim inspirati in alegerea primului 11.

Este o situatie inedita pentru aceasta pauza scurta de campionat, le-am pregatit jucatorilor un program special. Nu ma intereseaza meciul CFR - U. Craiova, ma intereseaza jocul echipei mele", a declarat antrenorul FCSB-ului.

Echipa patronata de Gigi Becali este nevoita sa joace la Mogosoaia acest meci din cauza problemelor pe care le are acoperisul de pe National Arena. FCSB are 8 victorii in ultimele 9 etape, singurul esec suferit fiind in meciul contra lui CFR, scor 0-2.