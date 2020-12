A inscris unul dintre EURO-GOLURILE sezonului in Liga 1, iar acum vrea sa plece LIBER DE CONTRACT! Fotbalistul pentru care FCSB si CFR Cluj se lupta

Continua problemele la Gaz Metan Medias, in ciuda faptului ca au obtinut prima victorie in Liga 1 dupa 4 etape consecutive cu infrangere.

Tensiunile dintre antrenorul Jorge Costa si capitanul Ronaldo Deaconu sunt tot mai puternice, dupa ce fotbalistul a fost exclus din lot pentru meciul cu Viitorul, in urma unui conflict puternic cu portughezul.

Mijlocasul care a reusit unul dintre cele mai frumoase goluri din acest sezon in Liga 1 ar fi deja pe lista cluburilor care se lupta la titlu, CFR Cluj si FCSB. Ajuns in vara la Gaz Metan, Deaconu a inscris 5 goluri in tricoul mediesenilor si a devenit rapid unul dintre oamenii de baza din echipa.

Deaconu a fost tinut pe banca de Jorge Costa pentru deplasarea cu Astra, pe care Gaz Metan a pierdut-o cu 3-0, iar la meciul cu Viitorul a fost exclus din lot. Conflictul dintre cei doi ar fi plecat de la nemultumirea antrenorului fata de modul in care Deaconu a gestionat atributiile de capitan vestiar, anunta Fanatik.

Mai mult decat atat, situatia ar fi devenit cu adevarat mai tensionata la antrenamentele dinaintea partidei cu Viitorul, dupa ce Deaconu ar fi intrat intr-un scandal imens cu Idrisa Sambu, unul dintre oamenii adusi de Costa, anunta sursa citata. Scandalul ar fi fost unul de proportii, cei doi sarind chiar la bataie, dupa ce capitanul i-a reprosat coechipierului sau ca nu se antreneaza cum ar trebui.

In conditiile date, Deaconu nu vrea sa mai ramana la Gaz Metan si planuieste sa isi forteze transferul inca din perioada de mercato din iarna. Cota de piata a lui Deaconu este 450 000 de euro, conform Transfermarkt, iar doua dintre cluburile interesate de el sunt CFR Cluj si FCSB.