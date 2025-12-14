Semnează cu FCSB: "Am vorbit deja. E un jucător fabulos!"

Semnează cu FCSB: Am vorbit deja. E un jucător fabulos!
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre negocierile cu Malcom Edjouma (29 de ani) privind prelungirea actualei înțelegeri.

Edjouma are contract cu FCSB până la finalul lunii decembrie, însă evoluția mijlocașului din a doua parte a meciului cu Feyenoord (4-3) l-a determinat pe Gigi Becali să îi propună prelungirea contractului.

Malcom Edjouma, gata să semneze prelungirea cu FCSB până în vară

Deși s-a aflat mult timp pe lista neagră a lui Gigi Becali, Edjouma pare că va continua la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit că a avut o discuție pozitivă cu fotbalistul născut în Franța privind o prelungire a contractului până la finalul sezonului.

"Am vorbit deja. Eu cred că Edjouma rămâne până în vară. Din ce am vorbit azi (n.r - sâmbătă) cu el, așa cred. La calitățile pe care le are, dacă avea constanță, juca probabil la Arsenal. 

El, când joacă bine, e peste ce era Thomas Partey, de exemplu. E un jucător fabulos, dar valoarea unui jucător o dă doar constanța în evoluții. Messi juca 9 meciuri din 10 foarte bine", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Malcom Edjouma joacă din februarie 2022 la FCSB, după ce a fost cumpărat de la FC Botoșani pentru 330.000 de euro. Mijlocașul a petrecut un sezon și sub formă de împrumut la Bari, în Serie B.

În acest sezon, Edjouma a jucat în 16 partide pentru FCSB, însă doar de 5 ori ca titular. Mijlocașul a înscris un gol.

Gigi Becali: ”M-am gândit să îi spun lui Edjouma să rămână!”

Imediat după victoria contra lui Feyenoord, Becali a transmis că îi va propune lui Malcom Edjouma să își prelungească înțelegerea cu FCSB scadentă în această iarnă.

Acum ce vreau să vă spun și Malcom și Chiricheș și-au scos banii pe tot anul, pentru că au schimbat jocul. M-am gândit în sera asta să îi spun să rămână (n.r. lui Edjouma). Îi prelungesc contractul dacă îmi promite că dă drumul la minge cum a dat drumul la minge în seara asta. (...)

Pentru meciul din seara asta, pe care l-am câștigat datorită lui (n.r. Edjouma), pentru că a avut luciditate la mijlocul terenului, pentru asta îi voi prelungi contractul”, spunea Becali, joi seară.

Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO
Fostă rivală a Simonei Halep, Garbine Muguruza a luat o decizie majoră, după retragerea din tenis
Fostul atacant al echipei naționale, trădat de vestiar: &bdquo;Am și fost dat afară&rdquo;
Nigeria atacă Cupa Africii 2025 cu Osimhen, Lookman și Iwobi &icirc;n lot, dar a lăsat acasă un camion de talente
Ultima &bdquo;bijuterie&rdquo; din fotbalul rom&acirc;nesc, fără șanse &icirc;n afara Superligii! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat: &bdquo;Trebuia să defileze&rdquo;
Arsenal - Wolves 2-1 | &bdquo;Tunarii&rdquo; au evitat rușinea cu ultima clasată din Premier League
Cum l-a descris Lautaro Martinez pe Cristi Chivu: &rdquo;Chiar dacă rezultatele nu au fost favorabile p&acirc;nă acum&rdquo;

Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: &bdquo;E numai vina lui!&rdquo;

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

Gigi Becali &icirc;ncearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă &icirc;n Superliga: &bdquo;E Maradona!&rdquo;

Ce mutare a făcut Dinamo: &bdquo;&Icirc;mi place mult!&rdquo;

Ultima &bdquo;bijuterie&rdquo; din fotbalul rom&acirc;nesc, fără șanse &icirc;n afara Superligii! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat: &bdquo;Trebuia să defileze&rdquo;
Fostul atacant al echipei naționale, trădat de vestiar: &bdquo;Am și fost dat afară&rdquo;
Fostă rivală a Simonei Halep, Garbine Muguruza a luat o decizie majoră, după retragerea din tenis
Costel G&acirc;lcă s-a luat de arbitraj după Rapid - Oțelul 0-2: &rdquo;Decizii eronate! De ce mai avem VAR?&rdquo;
MM Stoica și-a pierdut răbdarea cu vedeta de la FCSB: &bdquo;Nu stau după nimeni!&rdquo;
Mihai Stoica &icirc;l taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: Putea să nu mai spună nimic!
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: &rdquo;Mă enervează foarte tare!&rdquo;
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum să faci așa ceva? Malcom Edjouma n-a scăpat de criticile lui Gigi Becali: Asta e indolență
Nici n-a ajuns bine la FCSB, că e băgat &icirc;n ședință de Mihai Stoica: Trebuie să avem o discuţie serioasă
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care &icirc;l avea zilnic și care i-a pus viața &icirc;n pericol

