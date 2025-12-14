Semnează cu FCSB: "Am vorbit deja. E un jucător fabulos!"

Edjouma are contract cu FCSB până la finalul lunii decembrie, însă evoluția mijlocașului din a doua parte a meciului cu Feyenoord (4-3) l-a determinat pe Gigi Becali să îi propună prelungirea contractului.



Malcom Edjouma, gata să semneze prelungirea cu FCSB până în vară

Deși s-a aflat mult timp pe lista neagră a lui Gigi Becali, Edjouma pare că va continua la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit că a avut o discuție pozitivă cu fotbalistul născut în Franța privind o prelungire a contractului până la finalul sezonului.



"Am vorbit deja. Eu cred că Edjouma rămâne până în vară. Din ce am vorbit azi (n.r - sâmbătă) cu el, așa cred. La calitățile pe care le are, dacă avea constanță, juca probabil la Arsenal.



El, când joacă bine, e peste ce era Thomas Partey, de exemplu. E un jucător fabulos, dar valoarea unui jucător o dă doar constanța în evoluții. Messi juca 9 meciuri din 10 foarte bine", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Malcom Edjouma joacă din februarie 2022 la FCSB, după ce a fost cumpărat de la FC Botoșani pentru 330.000 de euro. Mijlocașul a petrecut un sezon și sub formă de împrumut la Bari, în Serie B.



În acest sezon, Edjouma a jucat în 16 partide pentru FCSB, însă doar de 5 ori ca titular. Mijlocașul a înscris un gol.

