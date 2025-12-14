Deși Genoa a pierdut duelul cu campioana, De Rossi a preferat să vadă partea plină a paharului. Antrenorul a pus accent pe spiritul de sacrificiu al echipei și pe conexiunea cu fanii.



„Să începem cu sfârșitul: Inter a meritat să câștige. Totuși, atmosfera ne-a făcut să credem în egal până la final. Am început bine, dar am luat gol după șase minute. Presingul a funcționat, a fost doar un mic mecanism de reglat, poate nu am fost eu foarte clar, dar cred că echipa a făcut o partidă demnă împotriva unei formații mai puternice decât noi. Trebuie să le dăm credit acestor băieți că au onorat acea atmosferă superbă din tribune”, a spus De Rossi la conferința de presă.



Emoții în vestiar și erori tactice



Antrenorul italian a vorbit deschis și despre relația pe care o are cu vestiarul. „Sunt mulțumit încă din prima zi în care am ajuns aici, dar pâinea ți-o câștigi în vestiar. Jucătorii îmi transmit înapoi emoții puternice, implicarea tuturor a fost incredibilă. Am avut o serie bună în aceste cinci meciuri, dar suntem încă jos. Rivalii fac puncte și trebuie să facem și noi, chiar și contra echipelor puternice. Cât despre Frendrup, el nu se menajează, dacă îi spui să alerge în afara stadionului, se duce. A lăsat de câteva ori spațiu la Zielinski și, când toți fac presing tare la om, dacă scapi unul singur, totul se dă peste cap”, a mai punctat antrenorul genovezilor.

