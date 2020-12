"Ba, dar esti nesimtit?!" SCANDAL la finalul meciului Craiova - FCSB! Un suporter l-a intrerupt pe Cartu in timpul interviului: "Uite, am luat abonamente de 9 milioane!"

Craiova a pierdut rusinos cu FCSB si a cazut pe locul secund in clasament!

Oltenii nu au reusit sa inscrie in derby-ul cu FCSB de pe teren propriu, iar jocul echipei lui Papura a fost mai mult decat ingrijorator pentru oficialii echipei.

Nu doar oficialii clubului au fost suparati pentru rezultatul din aceasta seara, ci si fanii. In timpul unui interviu pe care presedintele Craiovei il acorda la finalul meciului, un fan a mers sa il apostrofeze pe Cartu, care incerca sa gaseasca o explicatie pentru jocul slab al echipei.

"Nu e trist, e foarte trist. Suntem de 7 ani in Liga 1, am vazut atatea meciuri, de doi ani de cand sunt la echipa, nu imi amintesc sa fi vazut o asemenea a doua repriza precum cea avuta de noi. A fost cea mai slaba a doua repriza din viata acestei echipe. E presiune, normal. Mai sunt 4 zile pana la urmatorul joc si echipa trebuie sa isi revina. Nu am atributiile antrenorului ca sa analizez prestatia jucatorilor. Sunt atributiile lor si le vor analiza", a spus Cartu, moment in care a fost intrerupt de suporter.

Suporter: Cate analize facem, ba, Cartule?

Cartu: Ba, dar esti nesimtit?!

Suporter: Cate analize facem? Uite, am luat abonamente de 9 milioane!

Cartu: Bai, nesimtitule! Bai, asa vorbesti?! Lasa-ne putin si discutam dupa aia. Asta e nesimtire, ma!

Suporter: Pai tu esti cu analizele, ma!