OblemenKO! FCSB i-a SPART pe olteni cu doua goluri de MILIOANE! ARTA pe bani multi: motivul pentru care Becali viseaza iar la ZECI de MILIOANE

FCSB s-a impus cu 2-0 la Craiova si a revenit pe primul loc in Liga 1.

Man a reusit ambele goluri ale stelistilor. Reusitele sale au venit dupa assiturile celorlalti oameni de la care Becali asteapta transferuri pe bani multi, Florinel Coman si Morutan.

FCSB se putea distanta grav pe tabela in partea a doua, insa superficialitatea de la finalizare si barele au facut scut in fata modificarii tabelei.

Becali, absent de pe stadioane de luni bune, isi freaca mainile de bucurie dupa victoria cu Craiova. In ianuarie, Man, Coman si Morutan vor fi din nou expusi pentru transferuri.

In sfarsit, realizarile se aduna in CV-urile celor doi. Abia revenit dupa accidentarea suferita la glezna in vara, Coman si-a reconfirmat intoarcerea la forma cea mai buna prin multe momente in care a fost dezechilbrul din jumatatea Craiovei. Man si-a confirmat primul loc in topul golgeterilor dupa dubla de vineri seara. A ajuns la 12 reusite. Golurile nu sunt singurele sale realizari. Man impresioneaza prin efortul pe care-l face si, de asemenea, prin capacitatea de a trece din banda in pozitie de varf clasic. Trio-ul de zeci de milioane al lui Becali se inchide cu Morutan, care si-a recuperat si el milioanele lipsa din cota anuntata de Becali. El i-a pasat lui Man pentru golul de 0-2.

Man, Coman si Morutan sunt reprezentati de agenti diferiti. De Man se ocupa Anamaria Prodan si asociatul ei, austriacul Sascha Empacher, in timpc e Coman are contract cu firma fratilor Giovanni si Victor Becali. Morutan e reprezentat de Florin Vulturar. Toti agentii amintiti vor avea o iarna agitata. Exista interes pentru fotbalistii lui Becali, dar preturile cerute sunt in continuare peste cota reala a jucatorilor. Gigi nu vrea sa renunte pentru nimic la pragul de 15 milioane de euro.



Reusita de 0-1, plecata de la pasa fantastica a lui Coman (min 39)

Golul lui Man din minutul 55, venit dupa assistul lui Morutan.