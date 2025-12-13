Dennis Man (27 de ani) a fost titular în partida PSV - Heracles 4-3. Românul a fost înlocuit în minutul 61 cu veteranul Ivan Perisic (36), într-o confruntare din etapa a 16-a, din Eredivisie, în care nu s-a remarcat în mod special.

Evoluția lui Dennis Man din PSV - Heracles 4-3

Portalul Sofascore i-a acordat lui Man nota 6,5 pentru evoluția sa, sub media ambelor formații (6,91 pentru PSV și 6,60 pentru Heracles). Dintre titularii de la PSV, doar un coechipier al său a primit o notă mai mică (stoperul Armando Obispo - 6).

Dennis Man a trimis 4 șuturi, niciunul însă încadrat pe spațiul porții: două pe lângă țintă, unul în blocaj și o bară!

Man a avut un procentaj de 86% al paselor corecte (18 din 21). El a reușit doar un singur dribling din 3 încercări, pierzând balonul de 9 ori din 37 de atingeri.

Sezon solid pentru Dennis Man la PSV

Aflat la al 11-lea meci stagional pentru PSV în Eredivisie, Dennis Man a marcat două goluri și a oferit 5 pase decisive.

El are, de asemenea, două goluri în 6 apariții din Liga Campionilor, ambele cu Napoli, în victoria cu 6-2.