"Nu se supara nimeni azi daca era 4-0!" Jucatorii FCSB-ului viseaza deja la REVANSA cu CFR dupa victoria URIASA cu Craiova! Ce a spus capitanul Tanase la finalul meciului

FCSB s-a impus in deplasarea cu Universitatea Craiova, 2-0!

Ros-albastrii au revenit pe pozitia de lider in Liga 1 dupa victoria mare de pe Oblemenco. Dennis Man a inscris o dubla in poarta lui Pigliacelli, insa jucatorii lui Petrea au mai ratat ocazii imense pe parcursul partidei.

Olimpiu Morutan, cel care i-a pasat decisiv lui Dennis Man la al doilea gol, a vorbit la finalul partidei despre victoria importanta din Craiova si a dezvaluit ca se gandeste deja la revansa cu CFR Cluj. Ros-albastrii au pierdut in etapa trecuta pe terenul campioanei cu 2-0.



"Ne doream sa castigam meciul acesta, trebuia sa luam cele 3 puncte. A fost o saptamana dificila, ne pare rau ca am pierdut meciul cu CFR, mai e mult pana la finalul campionatului, avem timp sa ne luam revansa. Trebuie sa fim mai atenti in fata portii, la urmatoarele meciuri sa inscriem mai mult. Nu se supara nimeni astazi daca era 3-4 la 0.

Fiecare isi doreste sa castige campionatul, mai e mult pana la final", a spus Morutan la finalul partidei.



"Putem castiga titlul!"

Capitanul Tanase a revenit titular dupa ce a iesit accidentat in meciul cu UTA Arad. Decarul ros-albastrilor a vorbit la finalul partidei despre jocul bun al echipei sale, dar si despre posibilitatea unui transfer in vara.

"Ma bucur ca am revenit, ca sunt sanatos si ma bucura victoria. Am pierdut nemeritat si la Cluj dupa parerea mea, dar important e ca am revenit pe primul loc in seara aceasta.

Au controlat prima repriza, i-am surprins cu golul, in repriza a doua am fost mult mai buni pe tranzitie si am mai marcat doar o data. Am ratat multe ocazii, pacat, speram sa ne intre cu Sepsi.

Simt ca suntem mult mai puternici decat in anii trecuti si ca putem castiga titlul.

Ramane de vazut daca voi pleca, fiecare fotbalist isi doreste sa joace intr-un campionat mai puternic", a spus Tanase.