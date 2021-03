S-a intors ZEUL Zlatan! Meci superb cu 'batranii' de AUR din Serie A! A marcat si Ribery in Fiorentina 2-3 Milan

Ibrahimovic isi reintra in forma!

Zlatan a avut nevoie de numai 9 minute pentru a marca in fata Fiorentinei. Lansat superb de Kjaer, Ibrahimovic a controlat super si l-a batut pe Dragowski de la marginea careului. Suedezul nu mai marcase de pe 7 februarie, cand a reusit o dubla cu Crotone, intr-un meci terminat 4-0.

Intors pe teren la jocul cu United, din returul optimilor Europa League (0-1), Zlatan a jucat la Florenta primul sau meci ca titular dupa aproape o luna. Ibrahimovic a fost indisponibil dimp de doua saptamani din cauza unei accidentari, dupa jocul cu Roma de pe 28 februarie.

Dupa golul lui Zlatan, Pulgar a egalat in minutul 17, apoi Ribery (37 de ani) a adus-o in avantaj pe echipa lui Prandelli. Finalul i-a apartinut insa Milanului, care a reusit sa ia acasa toate punctele. Brahim Diaz a facut 2-2 in minutul 57, tot din pasa lui Kjaer, apoi Calhanoglu a stabilit rezultatul final in minutul 73.

Rezumatul meciului Fiorentina 2-3 AC Milan

Cum arata acum clasamentul din Serie A