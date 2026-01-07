Ardelenii au încasat aproximativ 7 milioane de dolari pentru fostul golgheter din Superliga României, însă clubul patronat de Ioan Varga se pregătește să mai dea o lovitură de proporții.

Transferul lui Meriton Korenica se face

Americanii îl vor la echipă și pe kosovarul Meriton Korenica și sunt dispuși să plătească patru milioane de euro, iar Ioan Varga a anunțat că sunt șanse mari ca transferul să se realizeze în următoarele zile.

”Sunt șanse bune să se facă transferul lui Korenica la DC United. E o chestiune de zile”, a spus Ioan Varga, conform Fanatik.

Sursa citată scrie că americanii sunt dispuși să le lase ardelenilor și 25% din drepturile federative ale fotbalistului din Kosovo, iar Korenica va încasa un salariu anual de 800.000 de euro dacă transferul se va concretiza.

2,4 milioane de euro este cota de piață a lui Meriton Korenica, potrivit Transfermarkt.

În acest sezon la CFR Cluj, Korenica a contribuit cu șase goluri și șapte pase decisive.

CFR Cluj ocupă în acest moment locul 11 în clasamentul din Superliga, iar pierderea lui Meriton Korenica îi va afecta și mai tare pe ardeleni, care riscă să nu prindă play-off-ul în această stagiune.

