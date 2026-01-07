Galatasaray caută să se întărească pentru a doua parte a sezonului, iar un internațional român a devenit ținta formației Cim-Bom.

Galatasaray începe negocierile pentru transferul lui Umit Akdag

Campioana Turciei are nevoie să își consolideze lotul cu jucători turci, pentru a respecta regulamentul stabilit de TFF (Federația Turcă de Fotbal) cu privire la numărul jucătorilor autohtoni din lot.

Astfel, conform publicațiilor din Turcia, Umit Akdag a ajuns pe lista turcilor, iar Galatasaray se pregătește să înceapă negocierile cu Alanyaspor. Fotbalistul cu dublă cetățenie, română și turcă, este unul dintre cei mai promițători fundași centrali din Turcia, iar Galatasaray vrea să îl transfere în această iarnă.

De altfel, pe lista lui Galatasaray se află și fundașul lateral Taha Șahin de la Rizespor.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Umit Akdag, conform Transfermarkt.

Umit Akdag nu a luat o decizie cu privire la viitorul său la nivel de echipă națională

Născut în România din părinți turci, Umit Akdag a reprezentat România la nivel de tineret, dar a ezitat atunci când s-a pus problema să facă pasul la naționala mare, sperând să primească o convocare din partea Turciei, convocare care pare că se lasă așteptată.

Mircea Lucescu îl vrea pe Akdag la prima reprezentativă, mai ales că România se va duela chiar cu Turcia la barajul pentru Cupa Mondială din luna martie, însă fundașul de 22 de ani nu a luat încă o decizie.

